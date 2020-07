Naughty Dog condena las amenazas y acoso contra sus empleados y actores

Naughty Dog publicó un comunicado condenando el acoso y las amenazas que ha recibido tanto el equipo desarrollador de The Last of Us 2, como algunos de sus actores.

Según dieron a conocer aunque se encuentran abiertos a las discusiones críticas, condenan cualquier tipo de acoso o amenaza dirigida al equipo o cast. “Su seguridad es nuestra prioridad, debemos trabajar juntos para eliminar este tipo de comportamiento y mantener un discurso constructivo”, señalaron a través de Twitter.

Cabe mencionar que durante las últimas semanas el director del juego, Neil Druckmann ha compartido una serie de insultos que ha recibido, desde que se filtró la historia del juego. A esto ahora se suman las amenazas a la actriz Laura bailey, quien interpreta a Abby en al secuela.

“Intento publicar solo cosas positivas por aquí, pero a veces esto me sobrepasa”, señaló la actriz a través de Twitter.