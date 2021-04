Netflix será el streaming de las nuevas películas de Sony a partir de 2022

Netflix concretó un importante acuerdo en el marco de la continua disputa en el mercado de los servicios de streaming y durante esta semana la plataforma llegó a un trato para convertirse en la casa de los próximos estrenos de Sony Pictures.

De acuerdo a la información recogida por Deadline, Netflix y Sony Pictures sellaron un acuerdo que le otorgará a ese streaming una ventana exclusiva para mostrar a los próximos estrenos cinematográficos de aquel estudio.

Este acuerdo contempla a los estrenos de Sony a partir de 2022 y por ende incluirá a películas como Morbius, Uncharted, Where the Crawdads Sing, Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 y Bullet Train, entre otros títulos.

Por ahora se desconoce cuánto tiempo pasará entre el debut de aquellas películas en el cine y su llegada a Netflix porque aunque este trato establece que el streaming será el hogar exclusivo de los estrenos cinematográficos de Sony durante la ventana Pago Uno (es decir, después del cine y los lanzamientos en DVD/ Blu-ray), Deadline precisa que “existe un grado de cambio en términos de cuándo exactamente la exclusiva de Netflix se activará en cada película, dadas las estrategias de ventanas cinematográficas de rápida evolución”.

Este nuevo acuerdo entre Netflix y Sony reemplazará al trato que el estudio mantenía con Starz desde 2005 y aunque THR sostiene que está pensado en Estados Unidos, el streaming planteó que también impactaría a su catálogo internacional.

“Esto no solo nos permite traer su impresionante lista de queridas franquicias cinematográficas y nuevas propiedades intelectuales a Netflix en Estados Unidos, sino que también establece una nueva fuente de películas de estreno para los amantes de las películas de Netflix en todo el mundo”, comentó Scott Stuber, el jefe de la división de películas de Netflix.

Por otra parte, esta alianza además es complementada por un acuerdo que le da prioridad a Netflix en las películas de Sony hechas para streaming y otro trato que establece que Netflix también tendrá prioridad en la obtención de licencias de películas existentes en la biblioteca de Sony.

Todo además de un acuerdo que ya existía entre Netflix y Sony Pictures Animation.

En ese sentido, este nuevo movimiento se presenta como un factor importante en la estrategia a futuro de Netflix. Después de todo, mientras HBO Max se está dedicando a realizar estrenos simultáneos con los lanzamientos cinematográficos de Warner Bros y Disney Plus pretende seguir sacando provecho de las franquicias de Marvel Studios y Star Wars, ahora Netflix no solo podrá presentar antes que otros streamings a las nuevas películas de Sony, sino que también tendrá prioridad para acceder a lanzamientos anteriores de franquicias como Spider-Man, Bad Boys y Jumanji.