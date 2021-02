Netflix también quiere hacer una película sobre Wall Street y las acciones de GameStop

Si todo marcha de acuerdo a los planes de las compañías, durante los próximos años tendremos varias películas sobre lo que está pasando con las acciones de GameStop y Wall Street.

Después de todo, un par de horas después de que se reportara que MGM planeaba concretar una cinta sobre el tema en base a un futuro libro llamado The Antisocial Network, desde Deadline reportan que Netflix también quiere realizar su propia película con la conmoción que se gestó por las andanzas del subreddit WallStreetBets.

Particularmente Netflix estaría negociando con Mark Boal (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty) para que escriba el guión de una película basada en aquella situación. El proyecto aún no tiene nombre, sin embargo, Noah Centineo (To All The Boys I’ve Loved Before, Black Adam) estaría vinculado a esta producción en un papel importante.

Por otra parte, el desarrollo de esta película será impulsado por Brad Weston de Makeready en calidad de productor mientras Nick Styne de Definition Entertainment y Mark Sourian servirán como productores ejecutivos, y Netflix también estaría negociando con Scott Galloway, el responsable del podcast Pivot, para que se desempeñe como consultor del guión.

Actualmente no hay muchos detalles sobre esta potencial película, pero el reporte de Deadline sostiene que “la intención es utilizar el episodio de GameStop como una forma específica de arrojar luz sobre el fenómeno de cómo las redes sociales han nivelado el campo de juego y han permitido que las masas desafíen a los guardianes del status quo para bien y para mal”.