Nintendo da a conocer los indies más vendidos de la Switch durante el 2020

Nintendo publicó un video dando a conocer los juegos indies más vendidos del 2020. Es así como este realiza un repaso por importantes títulos como Streets of Rage 4, Hades y Bloodstained: Curse of the Moon 2.

Cabe recordar que el título independiente de Supergiant Game, Hades, fue uno de los juegos más exitosos de este estilo, e incluso estuvo nominado a Game of the Year en The Game Awards.

El video, también destaca otros juegos como Crosscode, Neon Abyss y Kentucky Route Zero.

Este balance realizado por Nintendo se suma al de Steam, quien dio a conocer los juegos de la plataforma más vendidos y más jugados de la plataforma.