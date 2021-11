Otro spot de Spider-Man: No Way Home muestra un poco más de Electro

Después de un extenso período sin vistazos a la película, siguen surgiendo nuevos adelantos de Spider-Man: No Way Home. Así, aunque los rumores más persistentes en torno a la cinta aún no se confirman en ningún avance, este nuevo spot nos muestra un poco más de los villanos y en particular anticipa el regreso de Electro de Jamie Foxx.

En ese sentido, antes de dar paso a otra repetición de la escena del puente con el Doctor Octopus, este spot incluye un diálogo donde Electro dice: “Mira este lugar y todas las posibilidades”. Todo además de un nuevo vistazo al villano en lo que sería secuencia distinta a la gran batalla en la Estatua de la libertad.

Y, si eso no es suficiente para ustedes, días atrás también se lanzó otro spot que no incluye tantas escenas nuevas pero arranca con una nueva conversación entre Doc Ock, Doctor Strange y Spidey.

Por supuesto, Jamie Foxx interpretó por primera vez a Electro en el contexto de The Amazing Spider-Man 2 y en No Way Home aparecerá junto al Duende Verde, Doctor Octopus, Lizard y Sandman por cortesía de la trama que involucrará al Multiverso.

Spider-Man: No Way Home se estrenará este 15 de diciembre en Chile y, al igual que en Estados Unidos, la venta de entradas para la película arrancará este lunes 29 de noviembre.