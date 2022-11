Quentin Tarantino planea filmar una serie de ocho episodios durante el próximo año

Quentin Tarantino ha dicho en varias oportunidades que quiere dejar de realizar películas tras su décima cinta. No obstante, las apuestas para la televisión aparentemente no estarían restringidas para el director.

Después de todo, durante una reciente presentación (vía Variety) Tarantino reveló que planea filmar una serie de ocho episodios durante el próximo año.

Por ahora no hay detalles sobre cómo será aquella serie, de hecho, ni siquiera hay un nombre o estudio para el proyecto. Sin embargo, cabe recordar que esta no es la primera vez que el nombre de Tarantino ronda una a una nueva apuesta para la pantalla chica y tiempo atrás se indicó que estaba negociando para dirigir algunos episodios en el regreso de Justified.

Tarantino está promoviendo su nuevo libro, Cinema Speculation, por lo que durante los últimos días ha abordado varios temas como su idea de que la era actual es una de las peores de la historia del cine o que cree que quienes realizan películas de Marvel y DC son “jornaleros”. Pero claro eso último no evitó que le sigan preguntando por adaptaciones de cómics y en la misma instancia recogida por Variety manifestó que Sgt. Fury and His Howling Commandos sería su elección si tuviese que adaptar un cómic a la pantalla.