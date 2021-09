Review | Notebook MSI GE76 Raider 11UH: Una bestia que puede con cualquier juego

Encontrar el notebook ideal para jugar muchas veces resulta difícil, pero todo parece solucionarse si es que tienes ante ti un notebook con algunos de los mejores componentes que existen en el mercado. Este es el caso del portátil MSI GE76 Raider 11UH, un notebook gamer tope de línea con la capacidad necesaria para hacer funcionar de buena forma cualquier juego o programa que se encuentra disponible actualmente, y que tiene entre sus grandes atractivos una pantalla Full HD, la cual funciona a 360 Hz.

Lo primero es mencionar los diferentes componentes con los que cuenta este portátil, que viene equipado con un procesador Intel Core i9-11980HK, 32 GB de RAM DDR4 que funcionan a una velocidad de 3200 MHz, un disco NVMe SSD de 1 TB, y finalmente una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 3080. Estos componentes ya hacen que este portátil sea difícilmente superado por otras máquinas portátiles, pero como ya mencionábamos, lo que de verdad lo hace destacar por sobre el resto y que lo convierte en una atractiva opción para todos aquellos que disfrutan de los juegos competitivos, es su pantalla de 17,3 pulgadas, la cual funciona a una tasa de refresco de 360 Hz.

Es así como nos encontramos con componentes tope de línea, con un procesador de 8 núcleos, y la memoria RAM suficiente para cualquier videojuego. Hay que tener en cuenta en este punto, que actualmente la mayoría de los juegos y programas piden un recomendado de 16 GB, por lo que con los 32 que posee este computador no se tendrán problemas para ejecutar ninguno, e incluso abre la puerta a que aunque pasen unos años, este siga funcionando sin ningún problema con los diferentes juegos que vayan saliendo.

En cuanto al almacenamiento, al contar con una unidad sólida la velocidad es considerable, ya sea en el encendido como al momento de ejecutar programas, de igual forma se encuentra por sobre otros portátiles que suelen tener unidades sólidas pero de menor capacidad. Es así como con el espacio que incluye este notebook te aseguras la instalación de varios programas y juegos sin problemas, aunque claro a la larga, y considerando que los pesos de los diferentes títulos va en aumento, llegará un momento en que se llenará, y habrá que entrar a borrar programas. Lo bueno, es que al contar con USB-C, siempre se puede acompañar de algún almacenamiento externo de buena velocidad cuando esto ocurra.

Las características de este notebook y su enorme capacidad es algo que sin duda no se puede negar, sin embargo, eso no quiere decir que sea perfecto, siendo uno de los principales problemas que presenta su gran tamaño y peso. Durante los últimos años los diferentes portátiles han tenido un enorme salto en cuanto a la relación capacidad y portabilidad, con los diferentes notebook gamers disminuyendo considerablemente su peso y tamaño. En el caso de este notebook aunque no resulta tan grande como los notebook tope de gama de hace algunos años, si cuenta con un tamaño y un peso más grande que algunos portátiles gamer actuales, lo que se puede volver un poco incómodo si es que no cuentas con el bolso o mochila adecuado para transportarlo.

Es así como en esta ocasión nos encontramos con un notebook de 39,7 centímetros por 26,8 cm, con una altura de 2,74 cm, y que pesa alrededor de 2,89 kg. Estas cifras son más que considerables para un notebook en la actualidad, pero que si lo comparamos con sus capacidades tienen todo el sentido del mundo, y es que si nos transportamos a unos años en el pasado un notebook gamer tope de línea utilizaba este espacio e incluso con un peso aún mayor.

Otro problema que detectamos con este portátil y que también tiene relación con las grandes capacidades que posee, es que su batería no dura por mucho tiempo, extendiéndose por poco más de cuatro horas, y en el caso de que quieras jugar con todo al máximo este tiempo se ve reducido considerablemente. Es así como la mayor parte del tiempo tendrás que usarlo conectado, con un cargador que cabe mencionar no es de los más pequeños que existen. A pesar de esto, la experiencia con este notebook es una de las más positivas, la velocidad tanto al ejecutar programas como juegos, así como la fluidez en la imagen gracias a la alta tasa de refresco lo vuelven una excelente opción. Además viene acompañado de un teclado retro iluminado con lo cual aún si quieres jugar en la oscuridad no tendrás problema para ver las diferentes teclas.

Por los componentes de igual forma uno podría pensar que la ventilación podría ser bastante bulliciosa, pero en el caso de este notebook se mantiene dentro de los rangos normales, con lo cual no sentirás que tienes una turbina frente a ti como ocurre con otros portátiles gamers. Siguiendo la misma línea su apariencia física, impone bastante, y con una cubierta gris, con el logo de MSI en su centro, y en la parte frontal con una línea RGB, la cual hace que luzca bastante bien en todo momento.

Pero volvamos a uno de los principales atractivos que posee este notebook, su pantalla FHD de 17,3 pulgadas 360 Hz. Esta permite ver una fluidez sin igual en los diferentes títulos que pruebes, algo que resulta bastante atractivo, pero viene con un pero, y es que a pesar de las grandes capacidades que tiene el notebook, que son algo innegable, para llegar a los 360 cuadros por segundo, por lo general tendrás que sacrificar un poco de calidad gráfica. Es así como en las pruebas realizadas, en juegos como League of Legends y Valorant, al jugar con la máxima calidad se mueven entre los 250 y 300 cuadros por segundo, cifra que de todas formas es considerable al momento de jugar, pero que obliga a bajar algunos parámetros a medios o bajos dependiendo, para llegar a los 360.

De todas formas, para la mayoría de los títulos, lo anterior no será un problema, sobre todo si tenemos en consideración que los juegos Triple A, muchos vienen con los cuadros por segundo bloqueados, y que en el caso de los juegos que no son competitivos se vuelve un despropósito el jugar con tasas de refresco tan altas.

En conclusión...

Notebook MSI GE76 Raider 11UH, es un notebook gamer de alta capacidad con el cual no tendrás problemas con ningún tipo de título. Sus diferentes componentes así como su pantalla lo vuelven ideal para todo tipo de videojuegos, destacándose especialmente en los títulos competitivos donde cuentas con una fluidez increíble gracias a los 360 Hz de su pantalla. Sin duda el mayor problema puede ser su tamaño y peso, algo que se soluciona con facilidad teniendo el transporte adecuado.