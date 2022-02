Rihanna y Eminem fueron considerados para papeles en Mad Max: Fury Road

En estos momentos la canción “Love The Way You”, aquel himno de sufrimiento de 2010, es la colaboración más conocida entre Rihanna y Eminem pero en otra línea temporal aquel tema solo habría sido la antesala de la participación de ambos artistas en nada más ni nada menos que Mad Max: Fury Road.

Sí, leyeron bien, Mad Max: Fury Road.

Por supuesto, en nuestro mundo Mad Max: Fury Road fue protagonizada por Tom Hardy com Max y Charlize Theron como Furiosa, pero aparentemente durante la producción de la película las amplias opciones que exploraron George Miller y el resto del equipo creativo incluyeron a ambos artistas.

Este antecedente salió a la luz gracias a la publicación de un extracto del libro Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road de Kyle Buchanan donde Miller, la directora Ronna Kress y otros miembros del equipo recordaron el proceso para dar con los protagonistas de aquella cinta.

De acuerdo a Kress el proceso para encontrar al actor indicado para interpretar a Max tomó cerca de un año y un montón de consideraciones. “Estábamos hablando de todos los actores del mundo, esencialmente, y teniendo conversaciones muy profundas sobre los beneficios de alguien famoso o desconocido en el papel de Mad Max”, dijo la directora de casting.

Así, mientras nombres como Michael Fassbender, Joel Kinnaman, Eric Bana, Jeremy Renner y Armie Hammer estaban dando vueltas, Miller sugirió una opción bastante llamativa.

“Esto es algo de lo que no escucho mucho y que George nunca admite, pero tengo un recuerdo muy, muy, muy fuerte de George hablando de Eminem para Max”, dijo Mark Sexton, artista principal de los storyboards de la Fury Road.

“¡Eso es verdad! Mira, esa es una de esas cosas comodín: siempre había estas personas que George vería en la cultura popular, y querría saber más sobre esta persona”, complementó Petrina Hull ejecutiva de producción y desarrollo.

Miller no dudó en explicar esa idea y planteó que a raíz del trabajo de Eminem en 8 Mile pensó en el artista para el papel titular de Fury Road.

“(Eminem) había hecho 8 Mile, y lo encontré realmente interesante. Pensé, tiene esa cualidad. Hicimos la primera Happy Feet con la fallecida Brittany Murphy, y ella había hecho 8 Mile, así que le pregunté cómo era él y si esto sería algo realmente interesante para él. Ella no tuvo reservas sobre decir qué maravilloso talento es él”, recordó el director.

Pero aunque Sexton dice que realizó diseños para imaginar cómo se vería Eminem como Max, aparentemente esto solo quedó en una idea.

“Nos pusimos en contacto con él, aunque eso fue todo porque íbamos a filmarla en Australia en ese momento, y él simplemente no quería irse de casa”, dijo Miller. “Creo que tenía la impresión de que si podía hacerlo fuera de su estado natal, estaría dispuesto a hacerlo”.

Y mientras Sexton cree que fue bueno que Eminem no fuera parte de Fury Road porque habría cambiado el resultado final de la película, en el mismo extracto de Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road se reveló que Miller también conversó con Rihanna para un potencial papel en la cinta.

Dicha reunión habría ocurrido cerca del final del proceso de casting y aparentemente habría implicado la consideración de Rihanna para el papel de una de las esposas que escapan junto a Furiosa (roles a los que también postularon infructuosamente Margot Robbie y Jennifer Lawrence).

“Por lo general, los actores aparecen vestidos de manera muy informal, pero vaya, Rihanna se veía espectacular cuando entró”, rememoró Miller. “No estoy seguro de que ella estuviera al tanto del contenido de la película, así que se vistió como Rihanna, que era lo correcto”.

Por supuesto, con Rihanna, Eminem o cualquiera de las otras opciones que se consideraron, Mad Max: Fury Road habría resultado distinta por lo que quizás aunque existió toda una complicada trastienda en su desarrollo, es mejor lo que tenemos ahora.