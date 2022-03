Square Enix anuncia The DioField Chronicle un nuevo RPG táctico

En el marco del State of Play de Sony, desde Square Enix presentaron varios juegos, entre ellos se encuentra The DioField Chronicle, un nuevo RPG táctico de la compañía. Según fue dado a conocer, este juego presenta una época medieval, con una trama de guerra, y hace inevitable recordar a otro de los RPG tácticos de la empresa, como Final Fantasy Tactics.

Desde la desarrolladora apuntaron que: será “un nuevo juego de rol de estrategia que lo llevará en un viaje de honor e intriga política. En esta historia fresca y descarnada, descubrirás una mezcla única de influencias de fantasía, medievales y modernas, y un sistema de combate innovador: batalla táctica en tiempo real. Rodeado de entornos ricamente detallados en imágenes de estilo diorama, debe pensar rápido y actuar estratégicamente para llevar a su equipo a la victoria”.

A lo largo del tráiler es que se puede apreciar parte de la trama que presentará el juego, la cual se desarrollará alrededor de tres reinos enfrentados. “El Reino de Alletain es rico en el mineral Jade, valorado por su uso como un ingrediente para la magia y hechicería, y la atención de ambos el Imperio y la Alianza se dirige a la isla. Los jugadores tomarán control de un grupo de mercenarios élite que se llaman así mismos “Blue Fox”, pero ¿podrá el nombre “Blue Fox” convertirse en una señal de esperanza o en la más oscura tragedia?”, mencionan.

“The DioField Chronicle se presenta en un mundo hermoso y fantástico que mezcla la fantasía medieval con influencias modernas. Debajo de la firme mano de la Dinastía Shaytham, el Reino de Alletain en la isla DioField ha conocido la paz por 200 años, pero de forma repentina se encuentran en un era de incertidumbre debido al incremento de poderes y la magia moderna”, explican desde la compañía.

El juego está siendo desarrollado por Square Enix, en conjunto con Lancarse Ltd, un equipo veterano en el desarrollo de juegos de estrategia, incluyendo diseños de personajes de Taiki (Lord of Vermilion III, IV), al artista conceptual Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY XIII) y los compositores de renombre mundial: Ramin Djawadi y Brandon Campbell, conocidos por su trabajo en Game of Thrones.

The DioField Chronicle se espera que llegue en algún momento de este año a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC a través de Steam.