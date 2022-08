The Lords of the Fallen, el reboot del juego lanzado en 2014, presenta su primer tráiler

Lords of the Fallen, el soulslike lanzado en 2014, tendrá un reboot, el cual presentó su primer tráiler cinemático en el marco del Gamescom Opening Night Live.

Según se dio a conocer, este reboot que tendrá la saga, será cinco veces más grande que el juego original, y está siendo desarrollado por Hexworks, un estudio de CI Games.

El juego, seguirá con las bases planteadas por el juego original, a la vez que incluirá un modo cooperativo para dos jugadores. Según se informó, en el los jugadores recorrerán los diferentes reinos de los vivos y los muertos mientras se enfrentan a formidables enemigos.

De acuerdo a lo señalado, el personaje se podrá personalizar y contará con diferentes clases para los personajes, habilidades y armas.

En abril pasado desde CI Games habían señalado que trabajaban en Lords of the Fallen 2, pero finalmente el juego cambió su nombre para llamarse simplemente The Lords of the Fallen

The Lords of the Fallen llegará en 2023 a PS5, Xbox Series X/S y PC.