Tom Holland dice que se sintió culpable por mentir sobre la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home

Pese a que en realidad nunca reveló nada tan grave, Tom Holland se creó una reputación de maestro de los spoilers y por ende en el contexto del tour de prensa de Spider-Man: No Way Home no eran pocas las personas que estaban esperando que el actor confirmara los rumoreados cameos de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la película.

Pero eso nunca sucedió y pese al montón de preguntas que recibió al respecto desde que empezaron a circular los rumores sobre el regreso de ambos actores, Holland nunca confirmó sus cameos en No Way Home hasta el estreno de su tercera cinta de Spidey.

Así, aunque no entregó ningún spoiler por motivación propia o como parte de la estrategia promocional elaborada por Marvel Studios y Sony, durante esta semana Holland contó que sintió bastante culpa al mentir en reiteradas oportunidades.

En el contexto de una entrevista con Late Night with Seth Myers, el actor que interpreta a Spidey en el MCU abordó el gran secreto de su popular tercera película en solitario como Peter Parker.

“Soy una persona muy honesta, por naturaleza, lo que me ha metido en problemas en el pasado”, dijo Holland. “(Ahora) cada vez que digo: ‘Entonces, Tobey...’ estoy como ‘Shhhh. ¡Cállate! ¡No digas eso!’ Entonces, sí, soy muy honesto. Así que en la gira de prensa los periodistas decían: ‘Entonces, ¿Tobey y Andrew estaban en esta película?’ Y yo estaba como: ‘No, no están. Dejen de preguntarme eso’. Y me iba a casa y casi no podía dormir porque me sentía muy mal por mentir todo el tiempo. Llamaba a mi mamá (y decía): ‘Me siento tan culpable por todas las mentiras’”.

Si bien Holland dio varias entrevistas de cara el estreno de Spider-Man: No Way Home, su compañero de elenco, Andrew Garfield, habló en muchas más oportunidades con la prensa durante el año pasado debido a su papel protagónico en Tick, Tick... Boom!, por lo que antes de estas declaraciones del actual Spidey el protagonista de The Amaizng Spider-Man ya había manifestado que fue difícil mentir tanto sobre su aparición en la película.

“Fue estresante, no voy a mentir”, señaló Garfield tiempo atrás. “Fue bastante estresante, pero también extrañamente agradable”.

Pero claro, como bien agregó Garfield en esa oportunidad, en última instancia todo ese hermetismo y dudas sobre los rumores ayudaron a crear un ambiente en torno a Spider-Man: No Way Home que actualmente tiene a la película como una de las cintas que más dinero ha recaudado en la historia de la mano de $1,831 mil millones de dólares.