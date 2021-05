Travis Knight dirigirá Uprising, la nueva película de vampiros de Netflix

Travis Knight, el director de Bumblebee y Kubo and the Two Strings, fijó su próximo proyecto. De acuerdo a Deadline, el CEO del estudio Laika dirigirá a Uprising, una nueva película de vampiros que está en desarrollo con miras a un estreno en Netflix.

Uprising estará basada en la novela A People’s History of the Vampire Uprising de Raymond Villareal y además de contar con Knight como director, tomará como base a un guión cuya versión más reciente fue escrita por Jeremy Slater (The Umbrella Academy, Death Note).

Según Deadline, la historia de Uprising “está ambientada después de que un brote viral global convierte a las personas en vampiros y sigue a la agente de la CIA Lauren Webb, que trabaja contrarreloj para descubrir la verdad detrás de un levantamiento creciente que amenaza con acabar con la humanidad”.

Uprising será producida por Dan Cohen y Shawn Levy mediante 21 Laps, pero aún no tiene una fecha de estreno.