Un rumor dice que Christina Ricci podría interpretar a Morticia en la nueva serie sobre Wednesday Addams

Christina Ricci podría formar parte de la nueva serie sobre Wednesday Addams y es que pese a que este proyecto presentará a una nueva versión del personaje titular, la actriz que dio vida a la hija de Gomez y Morticia en producciones anteriores de Los Locos Addams supuestamente estaría en la mira del equipo creativo encabezado por Tim Burton.

Concretamente, según un rumor impulsado por el portal The Illuminerdi, la producción estaría interesada en que Ricci regresara a la franquicia como nada más ni nada menos que Morticia Addams.

Pero aunque probablemente eso bastará para entusiasmar algunos fanáticos, cabe recalcar que desde The Illuminerdi advierten que aún no está claro en que punto estarían las negociaciones.

Ricci interpretó a Wednesday Addams en The Addams Family (1991) y Addams Family Values (1993), por lo que su potencial aparición sería un interesante guiño en la serie que mostrará a ese personaje como estudiante en Nevermore Academy.

Finalmente, aunque aún no hay nada oficial, el mismo reporte también sostiene que Jenna Ortega (You) y Bailee Madison (Bridge to Terabithia) estarían en conversaciones para el papel de Wednesday. Todo mientras la producción estaría considerando a actrices de todas las etnias pero tendría una preferencia por intérpretes latinas para el mencionado rol titular.