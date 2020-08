Una nueva publicación de DC incluirá la propuesta de “El Crepúsculo de los Superhéroes” de Alan Moore

Lamentablemente vivimos en una línea de tiempo donde DC Comics nunca accedió a concretar la historia de El Crepúsculo de los Superhéroes que el aclamado escritor Alan Moore propuso en 1987.

Pero mientras detalles de esa rechazada saga han salido a la luz durante los últimos años gracias a filtraciones, parece que DC finalmente reconoció el potencial que perdió con esa historia y finalmente publicará su concepto como parte de un nuevo libro.

En diciembre de este año DC planea lanzar DC Through the ’80s: The End of Eras, un libro tapa dura que, como sugiere su nombre, será un repaso por las publicaciones que la editorial concretó durante la década de 1980.

En ese sentido, mientras la colección seleccionada por Paul Levitz obviamente incluirá a clásicos como “Whatever Happened to the Man of Tomorrow?”, el principal gancho de la publicación será otro trabajo de Moore.

De acuerdo a la descripción de DC Through the ’80s: The End of Eras recogida por CBR, esta publicación incluirá “el texto completo de la legendaria y nunca antes publicada propuesta del Crepúsculo de Alan Moore”.

El Crepúsculo de los Superhéroes de Alan Moore ( o Twilight of the Superheroes en inglés) es una miniserie que el escritor le ofreció a DC poco después de la publicación de Watchmen.

A grandes rasgos en ese relato Moore pretendía llevar a los lectores a un futuro donde los superhéroes se habían dividido la Tierra y John Constatine tenía la difícil misión de volver a restaurar una especie de balance en el mundo antes de que el dominio de los superhéroes llegara un punto de no retorno.

La propuesta en sí era bastante intrigante y evidentemente fue filtrada a lo largo de los años, por lo que es posible conocer varios detalles sobre su relato y el contexto en el que Moore la presentó.

Pero claro, hasta ahora DC no se había animado a publicar el texto propuesto por Moore y finalmente dará ese paso con su libro dedicado a recordar el trabajo que la editorial hizo y en este caso dejó de hacer en los ’80.

DC Through the ’80s: The End of Eras será publicado el 15 de diciembre de este año, contará con 520 páginas y una portada de Curt Swan y Murphy Anderson.

Finalmente, además de la propuesta de Moore, el libro incluirá “nuevos ensayos sobre esta increíble era de luminarias de los cómics como Jack C. Harris, Elliot S Maggin, J.M. DeMatteis y Andy Kubert” y cómics como Action Comics #583, Detective Comics #500, The Flash #296-298, Jonah Hex #54-55, Superman #423, House of Mystery #286, #290, #294-295, #300, #308, #321, Warlord #42, Wonder Woman #311-312, The Brave and the Bold #200, Weird War Tales #93, Time Warp #2, #3, G.I. Combat #288, Blackhawk #258, DC Comics Presents Annual #1, Super Friends #36 y Sgt. Rock #345, #347, #368, #387.