Vean el tráiler del documental de ESPN sobre Oscar Pistorius

ESPN dio a conocer el tráiler de The Life and Trials of Oscar Pistorius. Como anticipa su nombre, este nuevo documental enmarcado en la serie 30 for 30 del canal deportivo se enfocará en la historia de Oscar Pistorius, el deportista paralímpico sudafricano que desde 2013 se encuentra encarcelado por el asesinato de su pareja, Reeva Steenkamp.

En ese sentido, este documental dirigido por Daniel Gordon (Hillsborough, George Best: All By Himself) abordará desde la destacada carrera deportiva de Pistorius hasta el crimen que cometió en 2013, su juicio e impacto mediático. Todo mediante lo que ESPN describe como entrevistas con “más de una docena de las figuras más cercanas a la historia”.

“La historia de Oscar Pistorius es notable por su complejidad. Es a la vez inspiradora y desgarradora, y proporciona una perspectiva de una amplia gama de temas, desde la violencia de género hasta los derechos de las personas con discapacidad, la desigualdad racial y el frenesí mediático”, comentó Gordon en el anuncio de ESPN. “Mi esperanza es que la película brinde al público más contexto y capaz de una historia que creen conocer”.

Puedes ver el tráiler a continuación:

The Life and Trials of Oscar Pistorius se estrenará como una producción de 5 partes que presentará su primera entrega el 27 de septiembre en Estados Unidos, pero los espectadores también podrán ver el documental como una película de 5.5 horas a partir de esa fecha.