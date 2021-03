Vean el tráiler para el capítulo de Wandavision en Assembled, la nueva serie documental de Marvel Studios

La historia de WandaVision ya terminó, sin embargo, los fanáticos de la serie podrán volver a sumergirse en la historia de Wanda Maximoff y Vision de la mano del primer episodio de Assembled.

Como se había anunciado anteriormente, Assembled será una nueva serie documental de Marvel Studios que se dedicará a detallar el detrás de escenas de las distintas producciones de la compañía. En ese sentido, durante este viernes 12 de marzo, el primer episodio de este programa se presentará con un capítulo enfocado en la realización de WandaVision.

En ese contexto, durante este jueves, desde Rolling Stone dieron a conocer un tráiler para Marvel Studios Assembled: The Making of Wandavision. Por supuesto, el tráiler incluye spoilers para quienes aún no están al día con la serie ya que aborda desde cómo se filmó el programa hasta momentos de algunos de sus personajes.

Con esa consideración, pueden ver el tráiler recogido a través de Twitter aquí:

De acuerdo a Rolling Stone, el episodio de WandaVision en Assembled contemplará aspectos desde el desarrollo de la estética y los trajes para las distintas épocas y sitcoms, hasta el trabajo musical en temas como “Agatha All Along”.

El estreno de Marvel Studios Assembled: The Making of Wandavision está fijado para este 12 de marzo en Disney Plus.