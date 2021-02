Disney Plus lanzará una nueva serie documental enfocada en la realización de las películas y series de Marvel Studios

Una nueva producción enfocada en el Universo de Marvel Studios llegará a Disney Plus durante el próximo mes de marzo. Se trata de Assembled, una nueva serie documental que se enfocará en la realización de las distintas entregas de la compañía comandada por Kevin Feige.

Por ahora se desconoce cuántos episodios tendrá Assembled, sin embargo, el tweet de anuncio de Marvel Studios estableció que esta apuesta abordará a las series y películas del estudio y llegará a Disney Plus el próximo 12 de marzo con un episodio centrado en WandaVision, la serie sobre Wanda Maximoff y Vision que terminará de emitirse a inicios de ese mes.

Assembled no es la primera apuesta que Disney Plus lanza para promocionar a las producciones de Marvel Studios y en el pasado el streaming también presentó a Marvel Studios: Legends, una serie que repasa la trayectoria de los personajes que encabezan a las nuevas entregas de la compañía. No obstante, mientras Legends muestra material conocido de las películas, parece que la apuesta de esta serie documental pretende ofrecer algo nuevo para los fanáticos.