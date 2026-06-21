Donald Trump señala que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dimitirá de su cargo: “Le deseo lo mejor”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abordó a través de su red social Truth Social la complicada situación política que enfrenta el primer ministro del Reino Unido.

“Keir Starmer dimitirá como primer ministro del Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas muy importantes: la inmigración y la energía”, escribió el mandatario estadounidense.

En ese sentido, también le solicitó en su mensaje que “abran el petróleo del Mar del Norte”, en alusión al encarecimiento del material tras los conflictos en Medio Oriente. Concluyó su declaración con un “le deseo lo mejor”.

La declaración de Trump solo aumenta los rumores de una posible salida de Starmer, luego que incluso desde el Partido Laborista existan aprensiones a su administración. La llegada además de Andy Burnham al parlamento inglés ha ocasionado que varios en la colectividad quieran apoyar al alcalde del Gran Mánchester por sobre Starmer.

Por ello, existe la posibilidad que el primer ministro presenta su renuncia este lunes. Durante esta semana, varios ministros han pedido su renuncia, como la representante de Transportes, Heidi Alexander, el ministro de Energía, Ed Miliband, o la responsable de Interior, Shabana Mahmood.