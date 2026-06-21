“Gobernar para todo el país”: Iván Cepeda vota en Bogotá confiado de remontar ante De la Espriella

“Gobernar para todo el país”: Iván Cepeda vota en Bogotá confiado en remontar ante De la Espriella. Imagen de redes sociales de Iván Cepeda.

Con el voto entre las manos y una leve sonrisa frente a las cámaras, Iván Cepeda salió este domingo de su local de votación en Bogotá. A su alrededor, entre funcionarios de mesa, adherentes y parte de su equipo, el candidato del Pacto Histórico dijo tras sufragar: “Cuando triunfemos, vamos a gobernar para todo el país y no para un sector”.

El senador y candidato presidencial votó cerca de las 11:30 horas en la mesa número 7 del colegio San Lucas, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Llegó acompañado por integrantes de su campaña y por algunos de sus principales apoyos políticos, entre ellos la exministra Susana Muhamad y la senadora María José Pizarro, jefa de debate de su candidatura.

Cepeda compite en esta segunda vuelta contra el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, en una elección que definirá al sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

“Hemos hecho una campaña limpia, transparente, honesta, en la que hemos presentado a la ciudadanía nuestras ideas, nuestro programa, nuestros principios, nuestro camino y destino para Colombia en los próximos años”, señaló el candidato oficialista.

“Quiero hacer una invitación para que esta jornada transcurra de una manera tranquila, serena y que haya hoy un comportamiento democrático”, sostuvo.

También llamó a evitar confrontaciones durante el día electoral. “No insultos, no entrar en dinámicas de agresión. Todos tenemos derecho a pensar y actuar en Colombia para construir un destino que queremos que sea común”, agregó.

Cepeda busca remontar el resultado de la primera vuelta, realizada el 31 de mayo, cuando obtuvo 9,6 millones de votos, equivalentes al 40,9%. De la Espriella, en tanto, logró 10,3 millones de apoyos, con el 43,7%.

El candidato informó además que el Pacto Histórico desplegó una operación de testigos electorales. “Nosotros reconoceremos el resultado, pero también vamos a ejercer una muy clara observación, escrupulosa y meticulosa del resultado, y si existen algunos hechos que motiven acciones en el sistema electoral, las haremos”, afirmó.