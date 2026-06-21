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    “Tenemos que derrotar a la tiranía”: De la Espriella vota confiado en ganar la Presidencia de Colombia

    El candidato de ultraderecha llegó a su local de votación con una camiseta de la selección colombiana y acompañado por su familia. “Vamos a derrotar al régimen con el fervor del pueblo colombiano y la ayuda de Dios”, dijo tras sufragar.

    Por 
    Felipe Rivera
    “Tenemos que derrotar a la tiranía”: De la Espriella vota confiado en ganar la Presidencia de Colombia. Imagen de redes sociales de De la Espriella.

    Vestido con una camiseta de la selección colombiana y un sombrero panamá adornado con una cinta tricolor, Abelardo de la Espriella llegó este domingo a votar en Barranquilla.

    El candidato del movimiento Defensores de la Patria sufragó en la segunda vuelta presidencial de Colombia, confiado en imponerse al izquierdista Iván Cepeda y suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

    “Tenemos que derrotar a la tiranía (…) Vamos a derrotar al régimen con el fervor del pueblo colombiano y la ayuda de Dios. Hoy Colombia gana, firme por la patria”, dijo el candidato tras emitir su voto.

    El candidato estuvo acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda, sus cuatro hijos y una multitud de seguidores que coreó consignas como “Presidente, presidente”, “Fuera Petro” y “Firme por la patria”, lema central de su campaña.

    El candidato de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella. Foto: archivo

    Rodeado por un fuerte esquema de seguridad, De la Espriella pidió a su hija menor, Francesca, depositar su voto. Luego se llevó la mano a la sien para hacer el saludo militar que también ha utilizado durante la campaña presidencial.

    A la salida del recinto, el candidato se tomó fotografías con simpatizantes, escuchó a algunos votantes y saludó a personas mayores que se acercaron a verlo.

    Hoy gana la democracia”, insistió ante la prensa, mientras sus seguidores continuaban gritando su nombre en las afueras del local.

    Antes de votar, De la Espriella publicó un mensaje en su cuenta de X, donde aseguró que este domingo se juega “el partido más importante de Colombia”.

    “Hoy decidimos el futuro de nuestra patria y el porvenir de nuestros hijos. Con la ayuda de Dios y el respaldo de millones de colombianos, vamos a ganar esta batalla democrática”, escribió.

    De la Espriella llega a esta segunda vuelta como favorito en las encuestas de intención de voto, por delante de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y aliado del presidente Petro. Además, cuenta con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump.

    En la primera vuelta, realizada el 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,78%. Cepeda, en tanto, consiguió 9,7 millones de sufragios, con el 40,98%. La participación en esa jornada fue de 57,88%.

    Más sobre:ColombiaEleccionesPresidencialesGustavo PetroAbelardo de la EspriellaIván Cepeda

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