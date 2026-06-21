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    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers en TV y streaming

    Los Azules juegan en el Estadio Nacional este fin de semana por la Copa Chile.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers en TV y streaming. Foto referencial de archivo DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Este fin de semana continúa la acción para la Universidad de Chile, donde se mide contra Santiago Wanderers en el marco de la Copa Chile.

    Los azules llegan a la competencia como parte del Grupo D, luego de su reciente triunfo ante O’Higgins en la Liga de Primera, lo que finalizó la mitad de duelos del campeonato nacional.

    Cuándo juega U de Chile vs. Wanderers

    El partido de la Universidad de Chile contra Santiago Wanderers es este domingo 21 de junio, a las 17:30 horas.

    Los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

    Dónde ver a U de Chile vs. Wanderers

    El partido de la Universidad de Chile contra Santiago Wanderers se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolCopa ChileUniversidad de ChileU de ChileLa USantiago WanderersWanderersUniversidad de Chile - Santiago WanderersU de Chile - Santiago WanderersU de Chile - WanderersDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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