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    Propyme: casi el 80% de mipymes encuestadas dice que todas las empresas deben pagar a 30 días

    La encuesta fue realizada por Propyme -agrupación de empresas de menor tamaño-a 1.728 empresas arrojó que un 93% señala que el Estado también debe pagar a 30 días por sus compras.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Ley de 40 Horas: El reto y las oportunidades para las PYMES y emprendedores.

    Uno de los vetos que incluyó el gobierno de la megarreforma fue el artículo que exigía el pago a proveedores en 30 días. Y si bien hay confederaciones de micro, pequeñas y medianas empresas que están a favor de este veto, también hay posturas contrarias.

    Eso queda reflejada en una encuesta que realizó Propyme -agrupación de empresas de menor tamaño-a 1.728 empresas y emprendedores a lo largo de todo el país en donde un 34% son la región Metropolitana y un 66% de otras regiones del país.

    La muestra arrojó que el 55% son Microempresa con ventas hasta $95 Millones; seguido por un 32% de Pequeñas Empresas con venta entre $95 Millones a $993 Millones.

    En la misma línea un 6% comentó ser mediana empresa facturando anualmente entre $993 Millones a $3.973 Millones; y un 7% dijo estar en un proceso en Formalización.

    De cara al número de trabajadores; las empresas se autodiagnosticaron; como empresas que cuentan con entre 1 a 9 Trabajadores 78% (Microempresa); de 10 a 49 Trabajadores 16% (Pequeña Empresa) y de 50 a 199 Trabajadores 6% (Mediana Empresa).

    Sobre la pregunta de si ¿debiera existir condiciones especiales en los plazos de pago de acuerdo con el tamaño de las empresas? el 79% expreso que “todas las empresas deben pagar a 30 días por igual”.

    Conoce las claves para el éxito empresarial y el crecimiento de PYMEs

    un 6% de las empresas dijeron que “sólo las microempresas deben tener más plazo para pagar”; un 5% plantearon que las micro y pequeñas empresas deben tener más plazo para pagar”; 4% “las micro, pequeñas y medianas empresas deben tener más plazo para pagar”; 6% se inclinó por que el pago debe ser acordado sólo entre ambas partes del negocio, sin una Ley.

    Esa misma pregunta pero enfocada al Estado y los plazos de pagos un 7% se inclinó porque el Estado debe tener otros rangos de pagos por sus compras” y un 93% manifestó que el Estado debe pagar a 30 días por sus compras”.

    En materia de tiempos de pago de sus facturas de ventas durante el último año; el sondeo arrojó que un 20% estima que los tiempos han disminuido; 45% que se han mantenido y un 35% que han aumentado. Respecto a la percepción de la cantidad de días que se debe esperar por el pago por parte de clientes, un 58% dijo 30 días; 17% en 30 días, 14% en 60 días; 6% en 90 días y un 1% en 120 días. Un 4% dijo recibir sus pagos en más de 120 días.

    Más sobre:PymesPago a 30 días

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