Grau dice que la megarreforma va a aumentar la desigualdad y “va a envejecer mal”

El exministro de Hacienda y Economía, Nicolás Grau, volvió a arremeter contra la megarreforma del Presidente José Antonio Kast. El hoy director de Rumbo Colectivo —el centro de pensamiento ligado al Frente Amplio— ve que con el proyecto existirán perjuicios contra la inversión desde el Estado, el financiamiento de políticas públicas, aumento de la desigualdad y presiones fiscales.

A la espera de que el proyecto de megarreforma termine su paso por el Tribunal Constitucional y quede listo para su promulgación, el economista dijo que la megarreforma no es buena medida para el avance del crecimiento en Chile y la creación de empleos.

“Había medidas más eficientes para poder crecer”, dijo en entrevista con T13. A modo de ejemplo, el exsecretario de Estado apuntó al reciente anuncio de la ampliación del subsidio al crédito hipotecario.

En esa línea, el exministro comentó que “esta es una reforma que tiene como mensaje principal que la única forma de crecer es que las personas del 1% de alto ingreso en Chile tengan aún más ingresos (...) La pregunta es por qué se nos propone que la única manera de crecer es hacer nuestro país aún más desigual (...) es difícil encontrar aspectos positivos”, dijo.

Por otro lado, Grau comentó que la megarreforma “va a generar un problema fiscal grande”. Una alerta que la ejemplificó con menor gasto en salud y una reducción del crecimiento, ya que el Estado tendría menos recursos para invertir en obras públicas.

“La inversión pública es una de las formas más eficientes que existe para acelerar el empleo en momentos de bajo crecimiento económico como los que llevamos algunos meses en Chile”, sostuvo Grau.

Grau comentó que es “una promesa difusa de que se va a crecer más”, pero que se sabe “con certeza que vamos a estar perdiendo del orden de US$2.000 millones por año en términos de ingresos fiscales”.

Como alternativa, el exministro recordó la propuesta del gobierno del expresidente Gabriel Boric, donde se proponía reducir el impuesto a las empresas, pero aumentar los tributos de las personas de más altos ingresos.

“Este es un proyecto que, con el afán de reducir los impuestos a toda costa, y por una perspectiva probablemente más bien ideológica, lo que termina haciendo es descuidar otros objetivos que son muy importantes de política pública”, dijo.

Grau defendió su punto argumentando que es la primera vez que “desde la década de los 90 esta es la primera reforma tributaria que no consigue ningún voto de la oposición”.

Además, el exsecretario de Estado apuntó a la necesidad de acuerdos para que las medidas como esta se puedan “sostener en el tiempo”.

Otro de los argumentos que utilizó fue que la megarreforma no tendría sustento en los antecedentes. “Todos los estudios que se han hecho de cómo reducciones del impuesto a las grandes empresas pueden aumentar el crecimiento encuentran un efecto promedio cero. Eso es lo que encuentra la literatura académica”, dijo.

“Es una reforma que va a envejecer mal”, sostuvo.

Ante este contexto, el exministro proyectó que, por la baja en la recaudación del Estado, en la discusión del Presupuesto 2027 existirá menor aumento en el gasto en áreas como salud, vivienda, seguridad y programas sociales.

El exsecretario de Estado también aprovechó la instancia para criticar el manejo de la seguridad del gobierno. “Llevaban años diciendo que la seguridad era lo más importante en su agenda y no tenían ni una persona a cargo experta en la materia”, comentó

“Para que el gobierno realmente muestre que su prioridad es la seguridad y no proteger a las personas de mal ingreso, tiene que limitar el secreto bancario”, agregó en relación con que el gobierno apoye a que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tenga más facultades para este tema.

En esta materia, la oposición propine que la decisión de levantar el secreto bancario no pase por los tribunales de justicia para agilizar el proceso. Por su lado, el oficialismo descarta dicha medida y busca que la decisión de los jueces sea más rápida.