Fujimori mantiene ventaja sobre Sánchez con cerca del 0,3% de actas por contabilizar en Perú

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mantiene una estrecha ventaja sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, cuando resta cerca del 0,3% de las actas por contabilizar en la segunda vuelta presidencial de Perú.

De acuerdo con el avance del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori supera a Sánchez por alrededor de 41 mil votos, en una elección marcada por la alta tensión política y la mínima diferencia entre ambos postulantes.

Reportes basados en el último cómputo del organismo electoral sitúan a Fujimori con una ventaja de 41.565 votos, con más del 99% de las actas procesadas.

Pese a la ventaja de la candidata derechista, el resultado aún no ha sido proclamado oficialmente, ya que el proceso debe continuar ante las instancias electorales correspondientes.

Fujimori mantiene ventaja sobre Sánchez con cerca del 0,3% de actas por contabilizar en Perú

Definición pendiente

La ajustada diferencia mantiene la atención sobre las actas observadas, impugnaciones y procedimientos pendientes ante el sistema electoral peruano.

En paralelo, el candidato Roberto Sánchez ha cuestionado parte del proceso y ha impulsado acciones legales y movilizaciones de sus adherentes, mientras que Fujimori se acerca a una eventual victoria en su cuarto intento por llegar a la presidencia.

Misiones internacionales de observación, entre ellas la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, han llamado a esperar el término del proceso institucional antes de dar por cerrado el resultado.

De confirmarse la ventaja, Fujimori se convertiría en la primera mujer elegida directamente como presidenta de Perú, en medio de un escenario político altamente polarizado.