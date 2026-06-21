Schalper se distancia de libelo contra Grau y busca endurecer futuras acusaciones constitucionales

Schalper se distancia de acusación contra Grau y busca endurecer futuras acusaciones constitucionales

El diputado Diego Schalper defendió el proyecto de reforma constitucional que presentó el viernes junto a un grupo transversal de parlamentarios para aumentar las exigencias de las acusaciones constitucionales, en medio de la discusión por el libelo contra el exministro Nicolás Grau.

En entrevista con Mesa Central, de Teletrece, el parlamentario de Renovación Nacional sostuvo que la iniciativa busca evitar una nueva etapa de uso recurrente de esta herramienta fiscalizadora.

“¿Cómo hacer para no terminar en una tercera temporada de acusaciones constitucionales? (...) Acá lo que hay que hacer es corregir una normativa que es insuficiente”, planteó.

Schalper se distancia de acusación contra Grau y busca endurecer futuras acusaciones constitucionales SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Según explicó, el proyecto apunta a elevar de 10 a 20 las firmas necesarias para presentar una acusación constitucional y exigir 78 votos para su aprobación en la Cámara.

“Es absolutamente absurdo que para interpelar a un ministro tú necesites más firmas que las que necesitas para acusar a alguien a ese nivel, y peor aún, que aprobar una acusación constitucional contra un ministro ni siquiera necesite la mayoría de la Cámara”, afirmó.

Schalper sostuvo que en los últimos dos gobiernos se han presentado 30 acusaciones constitucionales dirigidas a autoridades políticas, lo que, a su juicio, ha derivado en una pérdida de tiempo legislativo y en una mayor polarización.

Schalper se distancia de acusación contra Grau y busca endurecer futuras acusaciones constitucionales PEDRO RODRIGUEZ

Voto contra la acusación a Grau

Consultado por el libelo contra Nicolás Grau, que será votado esta semana, Schalper afirmó que su posición se enmarca en la libertad de acción de su bancada, pero confirmó que votará en contra.

“Va a haber un grupo de diputados que vamos a tomar la decisión de votar en contra la acusación del ministro Grau”, señaló.

El legislador sostuvo que su decisión responde tanto a consideraciones políticas como jurídicas, y mencionó que ha leído con atención los análisis de la exministra del Tribunal Constitucional Marisol Peña.

Schalper se distancia de acusación contra Grau y busca endurecer futuras acusaciones constitucionales Dedvi Missene

“Mi convicción como diputado oficialista, y precisamente para velar porque haya estabilidad en el gobierno del Presidente Kast, es que hemos presentado este proyecto, que lo vamos a sacar adelante, y, en segundo lugar, vamos a darle un punto de inflexión a estas temporadas de acusaciones constitucionales”, dijo.

Schalper agregó que, a su juicio, el país debe concentrarse en otros temas, como el crimen organizado, el estancamiento económico y las listas de espera.

Descarta quiebre en el oficialismo

El diputado también descartó que su postura pueda abrir un quiebre dentro del oficialismo, pese a que otros parlamentarios del sector han defendido la acusación contra Grau.

“Yo creo que no”, respondió al ser consultado por una eventual fractura. En esa línea, sostuvo que las diferencias frente a una acusación constitucional son parte de las decisiones que cada parlamentario debe tomar.

Schalper afirmó que su postura busca contribuir a la estabilidad del gobierno y evitar que el oficialismo inaugure una nueva etapa de confrontación política.

Schalper se distancia de acusación contra Grau y busca endurecer futuras acusaciones constitucionales Dedvi Missene

“El electorado de derecha hoy día se da cuenta de que llevamos tres meses de gobierno, que estrenar una temporada de acusaciones constitucionales daría pésimo al gobierno del Presidente Kast”, afirmó.

El diputado añadió que se siente parte de una derecha “que resuelve problemas” y no de una que se queda “en las denuncias en redes sociales”.

“Chile no tiene tiempo para seguir perdiendo tiempo en la guerrilla política. No tiene tiempo para que sigamos gastando energía en cosas que en la práctica no le resuelven los problemas a la gente”, concluyó.