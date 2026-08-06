SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Reglas claras” y “rol excepcional”: alcaldes reaccionan a la propuesta de estado de excepción para barrios

    La propuesta del gobierno recibió apoyo de alcaldes de distintos sectores, aunque con matices. Mientras algunos valoraron el eventual despliegue militar, otros advirtieron sobre la necesidad de protocolos y acuerdos amplios.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen Referencial. Lukas Jara/Aton Chile LUKAS JARA/ATON CHILE

    Luego de los anuncios en materia de seguridad realizados por el Presidente José Antonio Kast en cadena nacional, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, confirmó que el Ejecutivo evalúa la creación de un nuevo estado de excepción constitucional focalizado en determinados sectores o barrios con altos índices de criminalidad.

    Ante esto, se les consultó a distintos alcaldes sobre su posición al respecto, donde muchos valoraron las medidas. Sin embargo, también precisan la necesidad de que existan las garantías necesarias para resguardar el rol y las atribuciones del personal militar.

    Los anuncios fueron recibidos de distinta manera. Desde Las Condes, Catalina San Martín valoró cualquier iniciativa destinada a reforzar la seguridad y destacó la necesidad de recuperar la presencia del Estado en los territorios. Al mismo tiempo, señaló que aún existen materias pendientes, como la implementación de la ley de seguridad y su reglamento, además de una mayor dotación policial.

    “Yo quiero agradecer la apertura, escuchar también a los municipios respecto a las necesidades que estamos teniendo en materia de seguridad. Se va a tener que ingresar probablemente algunos ajustes en materia de seguridad y el ministro ha estado muy atento respecto a eso. Entonces, nada, tenemos sin duda alguna también varias deudas”, sostuvo la jefa comunal.

    En Lo Barnechea, el alcalde Felipe Alessandri respaldó la evaluación de mecanismos excepcionales para barrios donde el crimen organizado haya alcanzado niveles críticos. “Cuando la delincuencia desplaza al Estado y los vecinos sienten que perdieron sus barrios, no basta con hacer más de lo mismo”, sostuvo.

    El jefe comunal planteó que una eventual medida debe contar con “reglas claras, plazos definidos, control institucional y bajo el liderazgo de Carabineros”, junto con fortalecer las capacidades estratégicas y tecnológicas de las instituciones.

    Mientras que la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, tiene una postura similar, donde aseguró que “como municipio, valoramos todas las medidas que contribuyan a fortalecer la seguridad de nuestros vecinos”. Si el Gobierno está evaluando la participación de efectivos militares en los barrios, creemos que esa alternativa podría ser positiva, siempre que existan todas las garantías necesarias para resguardar la seguridad, el rol y las atribuciones del personal militar".

    Desde Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti también valoró la incorporación de las Fuerzas Armadas como apoyo a las labores de seguridad, aunque pidió que el proyecto sea abordado con acuerdos amplios. La jefa comunal sostuvo que se trata de una propuesta que “hemos dicho por años” y recordó que en marzo de 2024 el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, había planteado una alternativa en esa línea.

    Ripamonti destacó además la experiencia de Viña del Mar en materia de coordinación entre el municipio, la Armada y las policías. “La seguridad no se construye con eslóganes ni con anuncios, sino con planificación, coordinación y trabajo conjunto”, afirmó.

    En esa línea, pidió que el eventual proyecto tenga una tramitación con “mayor responsabilidad política”, ya que, a su juicio, un cambio de esta magnitud requiere “diálogo, acuerdos amplios y capacidad de construir mayorías, no imponer una visión por la mínima diferencia”.

    Una postura más crítica manifestó el alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien puso en duda la capacidad del Ejecutivo para concretar los anuncios realizados en materia de seguridad.

    “El problema del gobierno es la falta de credibilidad, a propósito de que vamos escuchando anuncios, pero pareciera ser que todavía se mantiene en campaña, porque en la práctica las acciones que esperaríamos que ocurrieran, no ocurren”, afirmó en entrevista con radio Cooperativa.

    Respecto del eventual apoyo de las Fuerzas Armadas a las labores de seguridad, White señaló que “sin duda que serían una colaboración importante”, aunque enfatizó que su utilización debe estar acompañada de protocolos claramente definidos.

    Por su parte, el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, se mostró crítico ante la medida, apuntando: “Que el gobierno de Kast esté evaluando esta medida refleja su nula capacidad de avanzar en fortalecer una estrategia de seguridad como tal. Las vecinas y vecinos tienen derecho a vivir seguros, pero la respuesta no puede ser militarizar los barrios”.

    “Las Fuerzas Armadas pueden cumplir un rol excepcional y complementario en inteligencia, logística o apoyo tecnológico, pero la seguridad pública debe seguir siendo responsabilidad de Carabineros y la PDI. Lo que hoy necesitamos es fortalecer la investigación criminal, perseguir el patrimonio del crimen organizado, levantar el secreto bancario y profundizar la coordinación con los municipios”, precisó el jefe comunal.

    De esta manera, mientras el Ejecutivo avanza en la evaluación de un mecanismo constitucional que permita intervenir de manera focalizada territorios con altos niveles de criminalidad, los alcaldes coinciden en la necesidad de reforzar la seguridad, aunque mantienen diferencias respecto de la forma, los recursos y las condiciones bajo las cuales debería implementarse.

    Más sobre:AlcaldesLas CondesViña del MarLo BarnecheaSan MiguelSan Bernardo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelenski denuncia ataques rusos en 12 regiones de Ucrania y pide mayor apoyo a sus aliados

    Irán reitera que la reapertura del estrecho de Ormuz pasa por que Estados Unidos acepte sus condiciones

    Caso Ayotzinapa: la historia de los 43 estudiantes que vuelve a sacudir México tras la detención de un exgobernador

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Vuelve la lluvia a Coquimbo y Atacama: revisa las fechas y qué se espera del nuevo evento

    PDI detiene en flagrancia a conocido ladrón tras robo de celular a menor en Peñaflor

    Lo más leído

    1.
    El debate que abre el nuevo estado de excepción de Kast: apoyos, reparos al rol militar y la búsqueda de votos en el Congreso

    El debate que abre el nuevo estado de excepción de Kast: apoyos, reparos al rol militar y la búsqueda de votos en el Congreso

    2.
    El primer gran test de Pérez Mackenna que mantiene atento al oficialismo

    El primer gran test de Pérez Mackenna que mantiene atento al oficialismo

    3.
    Vanessa Kaiser: “Si este gobierno quiere tener éxito, su piso mínimo es su 30% y tiene que trabajar por mantenerlo”

    Vanessa Kaiser: “Si este gobierno quiere tener éxito, su piso mínimo es su 30% y tiene que trabajar por mantenerlo”

    4.
    La Moneda da luz verde a la olvidada agenda de reformas políticas

    La Moneda da luz verde a la olvidada agenda de reformas políticas

    5.
    Gobierno respalda candidatura de Rojo Edwards para presidir la Unión Interparlamentaria

    Gobierno respalda candidatura de Rojo Edwards para presidir la Unión Interparlamentaria

    6.
    Presidencia del PS: todos los caminos conducen a Elizalde

    Presidencia del PS: todos los caminos conducen a Elizalde

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ferencvaros vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ferencvaros vs. Real Madrid en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 8 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 8 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, sábado 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Ferencvaros vs. Real Madrid en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Ferencvaros vs. Real Madrid en TV y streaming

    PDI detiene en flagrancia a conocido ladrón tras robo de celular a menor en Peñaflor

    PDI detiene a tres personas tras allanar viviendas blindadas usadas para venta de droga en La Pintana

    La cartera de inversiones por US$15 mil millones que administra la aseguradora Metlife Chile
    Negocios

    La cartera de inversiones por US$15 mil millones que administra la aseguradora Metlife Chile

    El propietario que queremos ser

    Carolina Fuensalida e invariabilidad tributaria en el TC: “Los argumentos que me ha tocado ver son errados”

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación
    Tendencias

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Vuelve la lluvia a Coquimbo y Atacama: revisa las fechas y qué se espera del nuevo evento

    Anuncian un “fenómeno inusual” de lluvia y nieve en Santiago: cuándo y cómo será el evento

    Impacto en Argentina: fallece Jorge Messi, padre de Lionel Messi
    El Deportivo

    Impacto en Argentina: fallece Jorge Messi, padre de Lionel Messi

    Tobías Reinhart queda habilitado para jugar en la U y le da un respiro a Fernando Gago ante las bajas del mediocampo

    Los clásicos que se toman este fin de semana en la Liga de Primera

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto
    Tecnología

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Reseña de libros: de Los Prisioneros en Perú a Dorian Astor
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Los Prisioneros en Perú a Dorian Astor

    Daniela Catrileo: “La poesía en Chile sigue siendo profundamente fecunda, se escribe pese a todo”

    Matt Smith: “Mi principal interés con Daemon Targaryen ha consistido en que sea la peor versión de sí mismo”

    Irán reitera que la reapertura del estrecho de Ormuz pasa por que Estados Unidos acepte sus condiciones
    Mundo

    Irán reitera que la reapertura del estrecho de Ormuz pasa por que Estados Unidos acepte sus condiciones

    Caso Ayotzinapa: la historia de los 43 estudiantes que vuelve a sacudir México tras la detención de un exgobernador

    China cierra puertos y suspende vuelos ante la llegada del tifón Dolphin

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron
    Paula

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres