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    Japón saca a relucir su mejor juego, golea y elimina a Túnez en el Mundial de Norteamérica 2026

    Los Samuráis azules se impusieron por 4-0 al combinado africano por la segunda fecha de la fase de grupos de la competencia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: XinHua. Wu Wei

    Japón cumplió una gran actuación la madrugada de este domingo en el Mundial de Norteamérica 2026. Los Samuráis azules derrotaron por 4-0 a Túnez para tomar confianza en el Grupo F y de paso eliminar al combinado africano de la competencia.

    La superioridad que se esperaba del elenco asiático se vio reflejada desde el inicio. Recién en el minuto 4 llegó la apertura de la cuenta con el gol de Daichi Kamada tras una asistencia de Keito Nakamura.

    Desde entonces, Túnez comenzó a tomar precauciones defensivas que los dejaron muy cerca de su propia portería, entregándole el control del balón a los nipones.

    Esto, a la larga, acabó pasándoles la cuenta. En los 9′ Kamada volvió a amenazar en el área de los africanos obligando la intervención con lo justo del defensor Dylan Bronn. Un minuto después fue el arquero el encargado de evitar que se ampliara el marcador.

    Claro que estas jugadas solo fueron un aviso de lo que pasaría en los 31′. Un drechazo al ángulo de Ayase Ueda tras un remate desde fuera del área, le permitió a Japón irse al descanso con una clara ventaja de juego y en el marcador.

    En la segunda parte se vio más de lo mismo. Si bien Túnez intentó acercarse al arco rival, Japón permanecía con el control de las acciones.

    En el minuto 69 Ueda aprovechó un error de de Mohamed Ben Hmida para asistir a Junya Ito que puso el 3-0 parcial en el marcador.

    Ya sobre el final, en los 84′, Ueda volvió a convertir con un preciso cabezazo para cerrar la goleada por 4-0 con los que Japón alcanzó en puntaje a Países Bajos (4), pero permaneciendo en el segundo lugar por la diferencia de goles.

    Tercero quedó ubicado Suecia, próximo rival de Japón, con tres unidades. Por su parte, Túnez ya se quedó sin opciones de avanzar ya que, aunque se imponga a Países Bajos en la última fecha, y Suecia pierda contra Japón, el desempate olímpico determina que quedaría por debajo de los escandinavos.

    La definición de este grupo está programada para el jueves 25 de junio a partir de las 19.00 horas de Chile con los enfrentamientos de Japón vs. Suecia y Túnez vs. Países Bajos.

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