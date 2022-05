Viralizan video de Elizabeth Olsen “prediciendo” la historia de Wanda en Doctor Strange in the Multiverse of Madness en 2015

[Advertencia: En esta nota encontrarán spoilers sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness]

Como ya sabrán si han visto la película, Doctor Strange in the Multiverse of Madness no solo continuó la historia de Stephen Strange a partir de los eventos de la primera película del personaje y sus apariciones en Infinity War, Endgame y No Way Home, sino que también tomó hilos de esas dos películas de los Vengadores y WandaVision para seguir el arco de Wanda Maximoff.

En ese sentido, mientras a lo largo de Multiverse of Madness se mostró cómo Stephen Strange tenía que aprender a confiar en otros, en el caso de Wanda (y por cortesía de la corrupción del Darkhold) se enseñó como la antigua heroína seguía un camino mucho más malvado con el fin de recuperar a sus hijos, Billy y Tommy.

Así, aunque en última instancia Wanda se acercó a una redención “sacrificándose” para destruir al Darkhold en la Tierra principal y los otros universos del MCU, dado el camino que recorrió el personaje para llegar a ese punto algunos fanáticos se han dedicado a revisar la historia de Maximoff en la franquicia de Marvel Studios y comenzaron a reflotar una entrevista que la actriz tras la Bruja Escarlata, Elizabeth Olsen, dio en 2015.

En aquella conversación con ScreenRant a propósito de su primera película como Wanda, Avengers: Age of Ultron, Olsen fue consultada sobre qué le gustaría explorar a futuro con su personaje.

“Quiero decir, mi (historia) favorita es ‘House of M’ pero eso nunca sucederá”, dijo Olsen quien a esas alturas solo había figurado como Wanda en la mencionada secuela de The Avengers y la escena post-créditos de Capitán América y el Soldado del Invierno. “Quiero decir, si ella pudiera tener dos bebés falsos, y todos le dijeran que en realidad no existen, y luego se volviera loca, eso sería increíble”.

House of M es un cómic de 2005 escrito por Brian Michael Bendis y dibujado por Olivier Coipel que, para bien o para mal, es una de las historias más reconocidas sobre Wanda Maximoff. A grandes rasgos en ese relato ambientado después de Avengers: Disassembled, la Bruja Escarlata distorsiona la realidad y establece un mundo donde los mutantes son mayoría. No obstante, debido a una serie de sucesos que obviamente tienen que ver con los X-Men y la historia familiar de Wanda en los cómics, finalmente todo acaba con la infame frase: “No más mutantes”.

Por supuesto, nada de eso se ha plasmado tal cual en el MCU. No obstante, bases de House of M como la pérdida de Billy y Tommy, además de la creación de una realidad alterada por Wanda fueron las bases de WandaVision y continuaron en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una película que también mostró a una Wanda inestable mentalmente como comentó Olsen.

En ese sentido, aunque tiempo atrás ya se había indicado que con esa misma entrevista la actriz “predijo” WandaVision, ahora las personas comenzaron a clamar que Olsen anticipó su arco como Wanda en el MCU cuando probablemente esos planes formales ni siquiera existían.

“Elizabeth Olsen literalmente manifestó Multiverse of Madness en 2016. Ella realmente es La Bruja Escarlata. ELLA ES LA BRUJA ESCARLATA”.

“Elizabeth Olsen realmente predijo el futuro de Wanda en el MCU”.

“Elizabeth Olsen predijo el futuro”.

Si bien esto perfectamente podría quedar como un testamento del interés de Olsen en Wanda y su historia en los cómics, no deja de ser curioso y pone sobre la mesa un interesante antecedente considerando que la actriz no solo ha expresado que quiere continuar como el personaje, sino que también ha planteado que le gustaría realizar historias como “Witches Road” e incluso que su versión de Maximoff se conecte con los X-Men. Y quién sabe, quizás la compañía de Kevin Feige también decida seguir ese camino para la Bruja Escarlata.