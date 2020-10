El Aston Martin V12 Speedster, homenaje a la victoria del 59 en Le Mans, ya se prueba en la calle

La marca británica Aston Martin sabe de buenas victorias en el motorsport y así como regresará a la Fórmula 1 a partir de 2021, en la calle también continúa con sus desarrollos. Ahora, el constructor europeo reveló imágenes del nuevo Aston Martin V12 Speedster (aún como prototipo) que vendrá como un merecido homenaje al Aston Martin DBR1/2 ganador de las 24 Horas de Le Mans de 1959. Esta exclusiva entrega tendrá apenas 88 unidades, cada una por un costo de 765 mil libras ($ 785 millones).

En materia mecánica, este vigoroso deportivo inglés hace fiel honor a su nombre y lleva adosado al chasis un motor V12 de 5.2 litros que desarrolla 700 caballos y 752 Nm de torque. Este enorme caudal se conduce a las ruedas traseras mediante una caja automática de ocho relaciones. La combinación ofrece un buen 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y una velocidad tope de 300 km/h.

La marca destaca que el modelo ha sido concebido combinando elementos del DBS Superleggera (debutó en Chile a mediados del año pasado) y del Vantage (que llegó al país un año antes). Llega llantas ultraligeras de 21 pulgadas, bloqueo de diferencial trasero, frenos carbocerámicos y spoiler adaptativo.

La marca no reveló ninguna imagen del interior. Finalmente, habrá que decir que si bien el descapotable no tiene un parabrisas, ello no significa que el viento dé en la cara del piloto y su acompañante, puesto que se crea una burbuja aerodinámica para un máximo confort. Eso sí, ambos deberán utilizar de todos modos un casco como forma de evitar que algún objeto pueda golpearles el rostro.

Las entregas hasta antes del Covid-19 iniciarían en el primer trimestre de 2021. Aún no se sabe si eso se mantiene o será aplazado.