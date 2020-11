Elon Musk escala al segundo lugar de los multimillonarios gracias a Tesla

Bill Gates otra vez en las portadas. El fundador de Tesla continua con su avance global no solo en la industria automotriz, sino también en el ámbito económico. Según el listado de multimillonarios de Bloomberg, es la segunda persona más rica del mundo, superando ahora a Bill Gates.

El CEO de Tesla cuenta con un patrimonio neto de US$ 127.900 millones y supera en US$ 200 millones al fundador de Microsoft, diferencia que consiguió gracias al aumento en el precio de las acciones de Tesla, lo que le ha permitido ganar más de US$ 100.000 millones en el presente año.

La gran temporada de Musk en la industria automotriz se comprueba al ver que tres cuartas partes de su patrimonio procede de las acciones de Tesla, las que se han multiplicado por cinco esta temporada.

Eso sí, antes de Musk todavía se encuentra Jeff Bezos. Por lo que indica Bloomberg, el dueño de Amazon, en el primer puesto de la lista con un patrimonio neto reportado cercano a los US$ 182 mil millones.

Para Musk, instalarse en el segundo lugar tras superar a Gates, puede haber tenido algo especial, ya que ambos han protagonizado algunas disputas mediante redes sociales.

En septiembre, el hombre de Tesla dijo que Gates “no tenía ni idea” sobre la viabilidad de los camiones eléctricos, luego de que el cofundador de Microsoft dijera que los semirremolques eléctricos, junto con los barcos de carga eléctricos y los aviones de pasajeros, “probablemente nunca” serán prácticos.

Además, Gates había comentado a CNBC que Musk debería evitar hacer grandes predicciones sobre áreas con las que no está familiarizado, luego de que el CEO de Tesla minimizara el riesgo de la pandemia del coronavirus.