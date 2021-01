Hyundai estrena la tercera generación del citycar Grand i10

Luego de que te lo anticipáramos a mediados de 2020, finalmente esta semana Hyundai lanzó en el país la tercera generación del citycar Grand i10. El segundo modelo más chico de la marca surcoreana, solo por delante del Atos, innova con una nueva impronta que se reveló en 2019 cuando debutó en el Salón de Frankfurt (ver nota). El auto indio deja en el olvido la motorización de 1.0 litro, para ofrecerse exclusivamente con el bloque 1.2 litros de 82 caballos y 114 Nm de par máximo. Hay cajas manual (MT5) y automática (AT4).

Esta variante asiática es más grande y ancha que el Grand i10 saliente. Mide 3.805 mm de largo (+40 mm), 1.680 mm de ancho (+20 mm) y 1.510 mm de alto (+5 mm), con una distancia entre ejes también ampliada a 2.450 mm (antes era de 2.425 mm). El maletero, por su parte, creció para estacionarse en los 260 litros cúbicos (+4 lt3).

Tres versiones

El Hyundai Grand i10 2021 se mueve gracias a un motor bencinero 1.2 litros de cuatro cilindros y 16 válvulas, que desarrolla 82 caballos y un torque máximo de 114 Nm a 4.000 rpm. Unido a la tradicional caja manual de cinco relaciones, el rendimiento mixto es de 17,8 km/l, en tanto que pareado con la transmisión automática de cuatro velocidades la performance baja a 16,1 km/l en el mismo ciclo.

Las tres variantes del Grand i10 (MT Plus, MT Value y AT Value) integran elementos como aire acondicionado, espejos de ajuste eléctrico, alzavidrios en las cuatro puertas, asientos traseros abatibles en proporción 6:4, pantalla central táctil de 8″ con Apple CarPlay y Android Auto, mandos al volante, Bluetooth, velocímetro digital, neblineros delanteros y luz de maletero. Las variantes Value suman espejos con calefacción y abatibles eléctricamente, alzavidrio del conductor con auto down, guardabarros, manillas cromadas, botón de encendido y llantas de aleación (de 14″ en el MT Value y 15″ en el AT Value. En el MT Plus son de acero y con tapas de rueda). Son exclusividades del Grand i10 AT Value la guantera refrigerada, luces LED de día, grilla cromada, rueda de repuesto temporal y volante y pomo forrados en cuero.













En el apartado de seguridad, la oferta de las tres variantes -además de lo indispensable para homologación- solo se compone de cinturones con pretensores y cámara y sensores traseros. En noviembre Global NCAP certificó con dos estrellas de seguridad al Grand i10 indio, aunque aquel modelo chocado tenía cinturón de faja en el asiento trasero del medio y carecía de anclajes Isofix de serie.

Los precios del Hyundai Grand i10 son los siguientes: