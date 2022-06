Investigan masiva falla del start/stop en el Honda Pilot

La NHTSA abrió una nueva investigación sobre ciertos modelos de la Honda Pilot debido a una falla en el motor. El principal problema sería el funcionamiento del sistema start/stop, en el que el motor no logra reiniciarse después de cada parada.

Una de las principales características para el ahorro de combustible en algunos vehículos es el sistema de parada y arranque del motor, dicha función la tiene el Honda Pilot de tercera generación. Sin embargo, este sería la causal de varios dolores de cabeza tanto para la marca como para el propietario del auto ya que se han reportado varios casos con esta causal.

La Oficina de Investigación de Defectos de la NHTSA informó 221 quejas en el Honda Pilot entre los años 2016 a 2019. Según informan están en plena investigación sobre este problema y deben monitorear a 194.731 conductores. Cabe señalar que este análisis se refiere a modelos equipados con el motor de 3.5 litros, V6 y asociado a una caja automática de nueve velocidades.

El problema principal que se ha evidenciado es que el motor no se reinicia después de detenerse, situación compleja puesto que no tienes cómo partir. La solución que varios reportaron es que recurrieron a un arranque rápido para que el motor volviese a funcionar. Según informa el NHTSA, no han llegado informes de accidentes, muertes o lesiones relacionados a esto.

Desde Honda afirman que estaban al tanto de esta información y reveló que otros modelos también cuentan con el mismo problema tales como el Odyssey, Acura TLX y MDX. Además indicaron que cooperarán con la investigación y harán su propia revisión interna de la información disponible.

Ahora queda esperar la investigación que está llevando a cabo la NHTSA y ver la determinación de la naturaleza del problema y sobre todo la gravedad en su impacto.