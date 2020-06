Las normas de emisiones le ponen la lápida a Lada en la Unión Europea

En julio de 2019 te contamos que el recordado Lada Niva había superado las normas de emisiones en Europa y que volvería a comercializarse en países de la Unión. Incluso para 2020, el modelo recibió sutiles (bastante sutiles) mejoras para lucir algo más acorde a los tiempos, puesto que no hay que olvidar que se trata de un todoterreno nacido en 1977, pleno apogeo de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, y que no había sufrido mayores intervenciones en sus más de cuatro décadas. Ahora las noticias no son buenas para los nostálgicos del Viejo Mundo, ya que Lada no se venderá más por el endurecimiento en requisitos de emisiones.

Así, los autos como el Vesta, el Granta, el Kalina y el emblemático Niva tendrán que buscar otros horizontes. Sin duda, el Niva es el que más recuerdan los fanáticos de Lada, puesto que se trató de un todoterreno rudo como pocos, con casi nada de comodidad, pero muy fiel a la hora de perderse en las aventuras off-road.

Hasta ahora, este cuarentón todoterreno se comercializa en países como España o incluso Alemania, en versiones de tres y de cinco puertas por un precio que arranca en los € 11.990, poco más de $ 10 millones al cambio actual. Está impulsado por un motor bencinero 1.7 litros de cuatro cilindros, que entrega 83 caballos y 132 Nm de par dirigidos a las cuatro ruedas mediante la caja manual de cinco cambios.

Por ahora los Lada que quedan en stock serán los últimos que se comercialicen por lo pronto en Europa. Para ver el regreso de Lada y en particular de un 4x4, habrá que esperar para ver si los rusos deciden dar tiraje al modelo que presentaron en 2018 como el futuro sucesor del Niva. Lo llamaron 4x4 Vision Concept.