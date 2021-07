Los 5 exclusivos superdeportivos que integran la colección de autos de Neymar

El brasileño Neymar Jr. es una de las grandes estrellas del futbol mundial. Desde niño deslumbró y pronto los grandes equipos de Europa fijaron sus ojos en la ex figura del Santos.

Los éxitos deportivos del delantero que hoy enfrentará a Chile por la Copa América fueron acompañados de importantes contratos y millonarios auspiciadores que comenzaron a tocar su puerta. Y con un nivel de ingresos superlativo, con decenas de millones de dólares al año, el goleador comenzó a dar rienda suelta a una de sus grandes aficiones: los autos deportivos.

El primer vehículo de Neymar, eso si, no fue un modelo deportivo, sino que un Volvo XC60. Fue un consejo que le dio su padre. Pero de ahí en adelante, con una cuenta corriente más abultada, cambiaron las preferencias y comenzaron a pasar por sus manos Ferrari (GT4 Lusso, Portofino y 458 Spider), Mercedes-Benz AMG, Audi R8 Spider, Porsche Panamera, etc., etc., etc.

Pero algo que ha llamado la atención en esta cercanía del brasileño con los autos, es que además ha elegido modelos muy exclusivos y de edición muy limitada, vehículos que simbolizan de manera perfecta su pasión por la velocidad. Estos cinco superdeportivos más exclusivos en la colección de Neymar:

Aston Martin Vulcan

Presentado en el salón de Ginebra en 2015, se estima que el vehículo diseñado por Marek Reichman tiene un precio que supera los 2,1 millones de euros. Inspirado en el Avro Vulcan, un avión que se hizo famoso como bombardero durante la Guerra Fría, para la RAF (Fuerza Aérea Británica), inicialmente era exclusiva de las pistas, pero las 24 unidades que se construyeron se homologaron con un motor V12 de 7.0 litros que desarrolla más de 800 Hp en carrocería que pesa apenas 1.300 kilos.

Lamborghini Veneno

Uno de los modelos más radicales del brasileño, con un diseño inspirado en la aeronáutica. Tiene un precio superior a los 4,2 millones de euros, y se mueve por un V12 aspirado de 6.5 litros que le permite llegar a los 355 km/h. Una verdadera obra de arte del dinamismo.

Lykan Hypersport

Este superdeportivo se vio en la séptima entrega de la saga de Rápido y Furioso. Es una edición exclusiva y limitada de solo SIETE UNIDADES, las que comercializó la firma libanesa W Motors y que tiene un valor sobre los 3,4 millones de euros. Dispone de un motor bóxer de seis cilindros y 3,7 litros que es capaz de ir a de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos. Uno de los mayores lujos.

Maserati MC12

Otra de los gustos que se dio el brasileño, puesto que solo se produjeron 60 unidades de este deportivo. De ese total, 50 se vendieron a clientes seleccionados (entre ellos Neymar) por un precio de 600 mil euros. Este modelo significó el retorno de Maserati a la competición después de 37 años de ausencia y el motivo de su desarrollo fue para cumplir con las unidades homologadas para calle que exigen ciertas carreras.

Koenigsegg CCXR Trevita

Uno de autos los más rápidos del mundo. Acelera de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y según la marca es capaz de llegar a 410 km/h. Tiene un valor sobre los 4 millones de euros y entre sus características se encuentra la carrocería de tejido de carbono visible. La idea original era construir tres unidades, pero la dificultad y lentitud para trabajar la fibra de carbono blanca llevó a que la marca decidiera construir solo dos Trevitas. Y uno es de Neymar.