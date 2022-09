Llega a Chile el barco con los autos eléctricos de la Extreme E

Se acerca la fecha de un evento mundial en nuestro país. El 24 y 25 de septiembre se disputará en el desierto de Atacama la quinta fecha de la Extreme E, la competencia de todoterrenos eléctricos que se creó hace dos años con el objetivo de concientizar al mundo sobre los graves problemas medioambientales.

El barco que mueve por el mundo a los vehículos eléctricos, el ST Helena, ya está en el país. Recaló en el Puerto de Angamos, en Mejillones, tal como dio a conocer la Federación de Automovilismo de Chile en su cuenta de instagram.

El Antofagasta Minerals Copper X Prix se anunció a finales del año pasado y será la penúltima ronda de la segunda temporada y marcará el estreno de la competencia en el subcontinente, para luego ir a Punta del Este, Uruguay (Brasil y Argentina debieron suspender sus fechas el año pasado).

Catie Munnings (GBR) / Timmy Hansen (SWE), Genesys Andretti United Extreme E Christine 'GZ' Giampaoli Zonca (ESP) / Lance Woolridge (ZAF), Veloce Racing

La carrera, que se caracteriza por tener un binomio compuesto por un hombre y una mujer, tendrá lugar al sur de la mina Centinela, a más de 1.100 kilómetros de Santiago. Es la región no polar más seca del mundo, según indica el sitio oficial de Extreme E.

La decisión de Extreme E de venir a Chile fue precisamente “por los desafiantes problemas climáticos que enfrenta esta región, y también para destacar la industria del cobre y su importancia para los vehículos eléctricos”, indicó la competencia.

Además, y como algo fundamental en la estrategia de Extreme E en Chile, la carrera también le pondrá foco a la minería del cobre.

Considerando que los vehículos eléctricos dependen en gran medida del cobre, no solo para la producción sino también para la carga de la batería, Extreme E también destacará el desarrollo de alternativas sostenibles.

Laia Sanz (ESP) / Carlos Sainz (ESP), Acciona | Sainz XE Team

En cuanto a los equipos, destacados pilotos dieron su impresión sobre lo que encontrarán durante las próximas semanas en Chile.

Sebastién Loeb, por ejemplo, fue consultado por la Extreme E acerca de su conocimiento del país (disputó el WRC) y dijo que “Chile es un país increíble con hermosos paisajes y gente acogedora, así que estoy deseando volver a visitarlo. Cuando corrí allí, estaba mucho más al sur de lo que correremos con Extreme E, así que esto también me parece nuevo.

La leyenda del rally, Carlos Sainz, compartió elogios con el multicampeón galo y precisó que “Chile es un gran país para correr, para ir y rally. Tuvimos la experiencia del Rally Dakar, que fue un evento muy bueno. El desierto de Atacama es un lugar muy bonito. Hay mucho entusiasmo por parte de la gente de Chile y estoy feliz de estar de regreso allí.

Otro que tiene recuerdos positivos del país es Nasser Al-Attiyah. El qatarí comentó que “tengo muy buenos recuerdos de mi primera victoria en el Dakar allá por 2011. Esta ronda será muy interesante para todos. El campeonato está cada vez más cerca y queremos demostrar lo que somos capaces de hacer con nuestro equipo. Hemos mostrado un buen desempeño recientemente y queremos llevarnos un trofeo a casa ahora.

Entre las mujeres que se darán cita, Laia Sanz será una de las más experimentadas. La española dijo que “estoy muy feliz de volver a Sudamérica. He hecho el Dakar muchas veces y me encanta la gente y el lugar. Estoy seguro de que será especial. Hablamos el mismo idioma y es muy agradable ir allí. ¡Ha pasado mucho tiempo desde mi última visita y no puedo esperar!

Respecto de la pista, Sanz “hay dos tipos de terrenos allí: las dunas, que son enormes y muy bonitas, pero según tengo entendido, no vamos a correr en las dunas. Por lo general, es un lugar muy polvoriento y tendremos que manejar eso. No conozco la pista exactamente, así que será nueva para todos. Estoy muy emocionado de ir allí”.

Sobre el campeonato, lidera el certamen el RXR de Nico Rosberg con 75 puntos tiene una ventaja dominante sobre sus rivales más cercanos No.99 GMC HUMMER EV Chip Ganassi Racing, que ocupa el segundo lugar con 43 puntos, seguido de cerca por ACCIONA | Sainz XE Team (42 puntos) y X44 (41 puntos) en tercer y cuarto lugar, respectivamente. Aquí está la clasificación completa del campeonato Extreme E.

Otra mujer que se dará cita es la alemana Jutta Kleinschmidt, la primera pilota que se impuso en el Rally Dakar. Con la corredora alemana estuvimos hace un par de semanas y nos concedió una entrevista, donde al margen de precisa que “tengo muchas ganas de volver, me encanta Chile”, también nos comentó su parte favorita de nuestro país: “Lo que más amo de Chile es la carne y el vino tinto” (ver entrevista completa).

Tabla de posiciones

1. Mikaela Åhlin-Kottulinsky / Johan Kristoffersson 75 puntos

2. Sara Price / Kyle Leduc 43 puntos

3. Laia Sanz / Carlos Sainz 42 puntos

4. Cristina Gutiérrez / Sébastien Loeb 41 puntos

5. Tamara Molinaro / Timo Scheider 27 puntos

6. Catie Munnings / Timmy Hansen 27 puntos

7. Hedda Hosås / Kevin Hansen 21 puntos

8. Emma Gilmour / Tanner Foust 19 puntos

9. Christine GZ / Lance Woolridge 7 puntos

10. Jutta Kleinschmidt / Nasser Al Attiyah 6 puntos