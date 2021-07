¿Un Bugatti eléctrico? Claro, para dentro de esta misma década

Ayer se confirmó lo que era un secreto a voces desde hace meses: Bugatti dejó de ser propiedad del Grupo Volkswagen para pasar a manos de una empresa conjunta entre Rimac y Porsche, la cual englobará tanto a la centenaria marca francesa como a la innovadora firma de hypercars eléctricos.

De ahí que la pregunta era inevitable: ¿cuándo veremos el primer Bugatti eléctrico con la tecnología de modelos como el nuevo Rimac Nevera? Pues según el nuevo CEO de Bugatti-Rimac -así se llama la nueva firma en conjunto-, muy pronto.

“Dentro de esta década, habrá Bugatti totalmente eléctricos”, aseguró Mate Rimac en una entrevista a Autocar. No sin antes aclarar que Bugatti seguirá siendo Bugatti, produciendo sus modelos en Molsheim, Francia y creando modelos totalmente propios en vez de hacer un Rimac Nevera renombrado.

“Lo que algunas personas esperan que suceda es que cojamos un Nevera y le peguemos el logo de Bugatti y lo llamemos Bugatti”, explica Rimac. “Eso no va a suceder en absoluto. Eso no es lo que vamos a hacer. Por supuesto, que queremos hacer una empresa rentable, pero no nos dedicaremos simplemente a reciclar lo que tenemos”.

El futuro eléctrico de Bugatti convivirá con mecánicas híbridas en otros futuros modelos de la casa. “Puedo decirles que dentro de esta década, habrá Bugatti totalmente eléctricos. Pero también puedo decir que para finales de esta década, todavía habrá motores de combustión, no completamente de combustión, por supuesto, pero sí fuertemente apoyados en la hibridación”.