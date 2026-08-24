China acusa a Estados Unidos de “recrudecer las tensiones” con Irán y garantiza que protegerá sus intereses

Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM.

Las autoridades de China han acusado este lunes al Gobierno de Estados Unidos de “recrudecer las tensiones” con Irán y han garantizado que protegerán sus “derechos e intereses nacionales” ante una posible guerra económica por parte de Washington, que insiste en seguir imponiendo sanciones contra Teherán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha indicado durante una rueda de prensa que las sanciones y la continua presión “no ayudan a solucionar los problemas” existentes sino que “intensifican las tensiones y exacerban la situación”, algo que “no interesa a ninguna de las partes”.

Por ello, ha insistido en la importancia de que las partes sigan actuando de manera “racional” y “contenida”, tratando de “evitar medidas que puedan empeorar los conflictos y tener un impacto negativo sobre el desarrollo económico global y la estabilidad financiera”.

“Es importante volver cuanto antes a la senda del diálogo, la negociación y el acuerdo político”, ha establecido Lin, según informaciones recogidas por el diario estatal chino ‘Global Times’.

Así ha respondido a las preguntas sobre una posible respuesta a las nuevas amenazas vertidas por Estados Unidos contra Irán, país al que busca someter a un aumento de las sanciones que afectarían también a aquellos países que comercian con Teherán -entre los que se encuentra China, uno de sus mayores compradores de petróleo-.