Ex primera dama de Argentina tras denunciar a Alberto Fernández: “Esos videos son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho”

La ex primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, abordó este sábado la situación de violencia que vivió con el expresidente Alberto Fernández, de quien se conoció agredía físicamente a su expareja.

Cabe recordar que el pasado martes se conoció la denuncia presentada por Yáñez ante la justicia argentina por la violencia de género que habría sido perpetrada por parte del exmandatario, contra quien presentó cargos por “violencia física” y “terrorismo psicológico”.

En una extensa entrevista con el medio Infobae, Yáñez reveló los episodios de violencia que vivió con su exmarido y cómo enfrentó la situación mientras era la primera dama de Argentina. Además, acusó de desidia al Ministerio de la Mujer trasandino, luego de no haberle prestado apoyo mientras vivía sometida a la violencia ejercida por Fernández y también acusó que cercanos al ex jefe de Estado, conocían la situación y no intervinieron.

Desde su residencia en Madrid, España, la mujer relató que “estoy pasando un momento como nunca antes imaginé. Por algo que no salió de mí. Que salió a raíz de la consecuencia de una causa. Sale del teléfono de otra persona. Yo nunca hubiese hecho una cosa como esta, porque jamás hubiese querido exponer a mi hijo o que mi hijo tenga que ver algo de esto algún día en su vida. Y ahora lo va a tener que ver. Y no salió de mí. Salió de un teléfono de una causa por corrupción”.

En ese sentido, denunció que, previo a la entrevista, “hoy no podía salir de mi casa, pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara”.

Consultada sobre las fotos exhibidas en los últimos días, que mostraban a Yáñez con diferentes hematomas en su cuerpo y rostro, la ex primera dama sostuvo que al verlas “me destruí, pero me destruí por mi hijo. Yo jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así?”

“No entiendo cómo se filtraron los chats y que se guardaran la foto para el último momento... Creo que no hay una mujer en el mundo que quiera verse así. Hay otras causas sobre violencia que siempre van por lo privado. Entonces sus hijos no lo van a ver, ni su familia. Mi familia está sufriendo por ver esto. Tengo a mi familia toda separada porque mi mamá tuvo que venir a apoyarme a mí hace más de un año y medio. Tuvo que dejar a su esposo, alejarse de su hija, de mi hermanita que tiene 17 años y estaba terminando el secundario. Y acá estamos solas, obviamente. Y en Olivos yo siempre estuve sola, porque mi familia vivía a más de mil kilómetros”, indicó, recalcando que “yo siempre estuve sola”.

Inicio de los episodios de violencia

Durante la entrevista -visiblemente afectada y con la voz entrecortada-, Yáñez reveló que los episodios de violencia empezaron antes del periodo presidencial de Alberto Fernández, en 2019.

Además, dio a conocer que sufrió otros tipos de violencia durante su relación con el expresidente de Argentina. “Sí, otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo como es el acoso telefónico. Terrorismo psicológico”, afirmó.

“Esta persona (Fernández) estuvo durante dos meses -están todos los chats y muchas personas lo saben- amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo a una persona diciéndome esas cosas? Día por medio, durante dos meses. Pero fue lo último que esta persona hizo”, rememoró Yáñez.

Sin embargo, no reveló las peticiones realizadas por la exautoridad para deponer su anunciada conducta suicida. “Esas cosas no las puedo decir porque están dentro de lo que es la causa”, añadió Yáñez.

Consultada sobre si sufrió violencia sexual y financiera, la primera no la descartó, pero evitó referirse al tema, mientras que por la segunda, acusó que el ex jefe de Estado le señaló en una oportunidad estar manteniendo a la hermana y madre de Yáñez, lo que generó desazón en la familia de la ex primera dama.

“Había otro tipo de violencia. La violencia que había antes era acoso. Todo el día. Tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba en el teléfono, era como que estuviera haciendo no sé qué cosa. El tiempo me empezó a llevar a quedarme cada vez más encerrada dentro del departamento”, contó, señalando que el “acoso” telefónico la llevaba a evitar salir por estar pendiente del celular.

“Hay testigos de eso. Y hay gente que lo sabe y que está dispuesta a hablar si tiene que declarar. Y no fui yo la que lo contó. Vuelvo a repetir, porque yo he cuidado a este hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho”, manifestó.

Infidelidades de Alberto Fernández

Durante la conversación, Yáñez contó cómo eran los episodios de infidelidad de Alberto Fernández durante la relación y de cómo se enteró de ellos.

“Yo creo que a esa altura ya estaba, no sé, como adormecida, porque esto ocurría todo el tiempo. El trabajo psicológico que habían hecho conmigo había normalizado esas situaciones”, dijo la mujer, al tiempo en que señaló que algunas fotos y videos aparecieron en un celular que era utilizado por su hijo, Francisco, donde aparecían mujeres desnudas.

“Por eso también tomé la decisión. Por todas las mujeres que sienten que no pueden hacer nada y que son víctimas de este tipo de violencia ya sea psicológica y/o física, la que sea. Yo no puedo permitir que esas mujeres no estén respaldadas por algo y yo guardarme una verdad que puede ayudar a un montón de mujeres. Entonces por eso también lo hice. Porque no hay cosa que me duela más. Yo jamás fui feminista pero la violencia hacia la mujer es una de las cosas más repudiables que puede existir en este mundo. Y cuestiones que quedaron en el siglo 18, en el siglo 15, como que encima te quieran hacer pasar por enferma. Si lo hicieron conmigo, ¿qué es lo que pueden hacer con esas mujeres? Por eso lo hice también”, contó sobre sus motivaciones para presentar la denuncia.

Asimismo, narró que “recibía cosas todos los días, las mismas mujeres me las mandaban. Muchas mujeres me mandaban cosas al teléfono”.

“Él decía que era una broma. Primero lo negaba, después lo asumía, pero tampoco lo dejaba de hacer. Cuando le mostré y fui a decirle: ‘¿Qué es esto que está en el teléfono del nene?’. Me dijo: ‘Ay, no, eso es una broma. Esa chica está todos los días en la Casa Rosada. Y eso fue una broma. Bromea con todo el mundo’. Claramente no era una broma. Encima me subestimaba. Igualmente, no hice nada”, recordó.

Falta de apoyo del Ministerio de la Mujer

Durante la conversación con Infobae, Fabiola Yáñez, reveló que en una oportunidad tuvo que salir hasta la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos en pantuflas y bata, luego de un episodio de violencia con Alberto Fernández.

“Tuve que salir en pantuflas y bata e irme a la casa de huéspedes”, recordó y agregó que pese a no sentirse en peligro, la decisión la tomó porque “no soportaba más. ¿Cómo una persona con tanta impunidad te hace una cosa así? Entonces ni siquiera le contestaba. Agarraba, me ponía la bata, las pantuflas y me iba a la casa de huéspedes. Y después tomé la decisión. En julio más o menos. Cuando empezaron a decir que estábamos separados, era verdad. Solo que no lo querían decir. Entonces, obviamente, si yo me iba de Olivos iba a ser un escándalo”.

Todavía queriéndolo ayudar, queriéndolo ayudar, me voy a vivir a la casa de huéspedes, donde él cada vez que llegaba abría la puerta. Pero no es que me golpeaba la puerta para entrar. Abría la puerta así, de un portazo. Y yo ahí viví con mi hijo el último tiempo. Entonces empezaron desde antes de agosto, todas las semanas, a darme un cuento distinto: “Mañana te vas”, y así. Pero no me dejaron ir hasta el 2 de diciembre”, prosiguió.

También negó encontrarse “cautiva” en Quinta de Olivos. “Pero me quería ir y no podía. Me inventaban una cosa todas las semanas para irme llevando”, reveló.

Respecto a las excusas que le entregó el equipo presidencial, Yáñez afirmó que eran “cosas como: ‘mañana arreglamos el avión, para que puedas viajar de la forma más segura’ y no sé cuánto más para viajar a Madrid. El destino no lo elegí yo. Él lo eligió por su comodidad. Y así hasta el 2 de diciembre. Entonces del país no pude salir nunca”.

En su relato, la ex primera dama afirmó que durante su estadía en la Quinta de Olivos, se sabía de los episodios de violencia y que recurrió al Ministerio de la Mujer, donde no le ofrecieron ayuda.

“Es más, fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso… (...) Sí, fui y pedí ayuda. Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí. Porque ustedes son testigos de todo lo que se dijo. ¿Cuándo salió alguna de esas personas pertenecientes a ese ministerio? Desde el primer día que me empezaron a maltratar, porque ustedes saben que me maltrataron durante cinco años. Solo se dedicaron a hablar de frivolidades y de mentiras”, acusó.

“La persona las vio (las imágenes) y ahora me envió un mensaje diciendo: ‘Vos nunca me pediste ayuda. Dijiste que ibas a venir al ministerio’. Si yo iba al ministerio, salía en los diarios”, señaló y agregó me decían: ‘Vení a verme al despacho en algún momento. Yo estoy con vos’. Si estás viendo una situación así, ¿yo tengo que ir a verte a vos?, ¿a tu despacho?”, afirmó respecto al apoyo que no encontró en el Ministerio de la Mujer de la época.