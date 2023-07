Incendios forestales causan muerte y destrucción en el Mediterráneo en medio de intensa ola de calor

Un avión que combatía los incendios forestales en Grecia se estrelló el martes, muriendo sus dos ocupantes, mientras grandes áreas del Mediterráneo se sofocaban bajo una intensa ola de calor de verano y Argelia luchaba por controlar un infierno en el que han fallecido al menos 34 personas.

El avión, que había estado arrojando agua, cayó en una colina cerca de la ciudad de Karystos en la isla griega de Evia, al este de Atenas. El capitán y el copiloto, de 34 y 27 años, murieron, dijo la Fuerza Aérea.

Grecia se ha visto particularmente afectada por los incendios, y las autoridades evacuaron a más de 20.000 personas en los últimos días de la isla turística de Rodas. Cerca de 3.000 turistas habían regresado a casa en avión hasta el martes, según cifras del Ministerio de Transporte, y los operadores turísticos han cancelado los próximos viajes.

Otro incendio provocó el cierre temporal del aeropuerto de Palermo en la isla de Sicilia, en el sur de Italia, el martes. Un hombre de 98 años, que estaba postrado en cama, murió cuando el fuego arrasó su casa. Más al norte, el clima mejoró y una intensa tormenta durante la noche arrancó techos y derribó árboles en ciudades como Milán, matando a una mujer y una niña exploradora de 16 años.

Un avión de Canadair arroja agua sobre un incendio forestal en la aldea de Vati, en la isla de Rodas, en el sureste de Grecia, en el mar Egeo, el 25 de julio de 2023. Foto: AP

El clima extremo durante julio ha causado estragos en todo el planeta, con temperaturas récord en China, Estados Unidos y el sur de Europa que provocaron incendios forestales, escasez de agua y un aumento en los ingresos hospitalarios relacionados con el calor.

Sin el cambio climático inducido por el hombre, los eventos de este mes habrían sido “extremadamente raros”, según un estudio de World Weather Attribution, un equipo global de científicos que examina el papel que juega el cambio climático en el clima extremo.

El calor, con temperaturas que superan los 40 grados Celsius, supera con creces lo que suele atraer a los turistas que acuden en masa a las playas del sur de Europa.

Las altas temperaturas y el suelo reseco provocaron incendios forestales en países a ambos lados del Mediterráneo.

Varias docenas de bomberos estaban usando aviones para combatir un incendio forestal que se desató cerca del aeropuerto internacional de Niza en el sur de Francia.

Hacía aún más calor en el norte de África, con temperaturas de 49 grados centígrados registradas en algunas ciudades de Túnez.

Hombres observan vehículos quemados, después de un incendio forestal en Bejaia, Argelia, el 25 de julio de 2023. Foto: Reuters

Argelia estaba luchando para contener los devastadores incendios forestales a lo largo de su costa mediterránea el martes, que han matado al menos a 34 personas. Impulsados por fuertes vientos, los incendios también obligaron al cierre de dos cruces fronterizos con la vecina Túnez.

Los incendios forestales también estallaron en el campo alrededor de la ciudad portuaria mediterránea de Siria, Latakia, y las autoridades utilizaron helicópteros del Ejército para tratar de apagarlos.

Salvar el hotel

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, dijo que su país era uno de los que estaban en la primera línea contra el cambio climático, sin una solución fácil para detener sus efectos.

“Diré lo obvio: frente a lo que enfrenta todo el planeta, especialmente el Mediterráneo, que es un punto caliente del cambio climático, no existe un mecanismo de defensa mágico, si lo hubiera, lo habríamos implementado”, comentó Mitsotakis.

Los incendios asestarán un duro golpe a una industria turística que es un pilar de la economía griega. Representa el 18% del producto interior bruto y uno de cada cinco puestos de trabajo, con una contribución aún mayor en islas como Rodas.

Vista de árboles quemados después de un incendio forestal en Bejaia, Argelia, el 25 de julio de 2023. Foto: Reuters

Lefteris Laoudikos, cuya familia es propietaria de un pequeño hotel en la ciudad balnearia de Kiotari, en Rodas, uno de los epicentros de un incendio durante el fin de semana, detalló que sus 200 huéspedes, principalmente de Alemania, Gran Bretaña y Polonia, fueron evacuados en autos de arriendo.

Agregó que su padre, su primo y otras dos personas estaban tratando de apagar las llamas usando un tanque de agua cercano.

“Mi padre salvó el hotel. Lo llamé y no se quería ir. Me dijo ‘si me voy no habrá hotel’”.

Las columnas de fuego y humo que cubren las colinas que rodean el aeropuerto de Palermo, Sicilia, Italia, la noche del 24 de julio de 2023, provocaron su cierre y dejaron aviones atrapados en la pista. Foto: AP

Malta, otro importante destino de vacaciones en el Mediterráneo, sufrió una serie de cortes de energía en todo el país, que afectaron a su hospital más grande, después de una ola de calor de una semana.

“Asesino silencioso”

Los científicos han descrito el calor extremo como un “asesino silencioso” que cobra un alto precio entre los pobres, los ancianos y las personas con afecciones médicas existentes.

La investigación publicada este mes indicó que hasta 61.000 personas podrían haber muerto en las sofocantes olas de calor de Europa el verano pasado, lo que sugiere que los esfuerzos de preparación se están quedando fatalmente cortos.

Un avión arroja agua sobre un incendio forestal en la aldea de Vati, en la isla de Rodas, en el mar Egeo, al sureste de Grecia, el 25 de julio de 2023. Foto: AP

El calor también ha causado daños a los cultivos a gran escala y pérdidas de ganado, dijeron los científicos de World Weather Attribution, y los cultivos de maíz y soja de EE.UU., el ganado mexicano, las aceitunas del sur de Europa y el algodón chino se vieron gravemente afectados.

Los residentes de Milán estaban inspeccionando el desorden después de la dramática tormenta nocturna y los vientos de más de 100 kilómetros por hora.

“Todo sucedió alrededor de las 4 o 5 de la mañana de esta mañana, fue muy corto pero muy intenso, derribó varios árboles... con las ráfagas de viento se despegaron y se partieron”, dijo a Reuters el testigo Roberto Solfrizzo, de 66 años.