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    Negociaciones entre Estados Unidos e Irán concluyen sin alcanzar un acuerdo de paz

    Las delegaciones prolongaron por casi 15 horas las conversaciones, en medio de diferencias clave sobre sanciones y seguridad regional, mientras se prepara una nueva ronda de diálogo para destrabar el proceso.

    Por 
    Europa Press
     
    Roberto Martínez
    El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, camina junto al jefe militar de Pakistán, general Asim Munir (izquierda), y el ministro de Relaciones Exteriores Mohammad Ishaq Dar, tras llegar a Islamabad el sábado para sostener conversaciones con funcionarios iraníes. Foto: Reuters

    Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, desarrolladas este sábado en Islamabad con mediación de Pakistán, se prolongaron por casi 15 horas sin lograr un acuerdo, tras diferencias estructurales entre ambas partes.

    Según reportes de medios iraníes y estadounidenses, las negociaciones se extendieron hasta la madrugada de este domingo -cerca de las 02.00 y 03.40 horas locales-, en una de las rondas más extensas desde el inicio del proceso.

    Al respecto, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance manifestó que “necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán desarrollar un arma nuclear, y que no buscarán las herramientas que les permitirían desarrollar rápidamente un arma nuclear. Ese es el objetivo central del presidente de Estados Unidos y eso es lo que hemos tratado de lograr a través de estas negociaciones”.

    El representante estadounidense adelantó que ha mantenido permanente comunicación tanto con el Presidente Donald Trump así como con el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos.

    “Estuvimos en comunicación constante con el equipo porque estábamos negociando de buena fe y nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra última y mejor oferta. Veremos si los iraníes la aceptan”, remarcó.

    Extensión de las conversaciones y falta de consensos

    Fuentes no oficiales citadas por la agencia IRNA señalaron que el proceso fue ampliado a propuesta de Pakistán, iniciativa que habría sido aceptada por ambas delegaciones, aunque sin confirmación formal.

    En paralelo, la agencia Fars advirtió que en rondas anteriores no se han logrado acuerdos en los puntos más sensibles.

    La codicia de la parte estadounidense hasta ahora es un obstáculo serio para lograr un resultado”, indicó una fuente informada citada por ese medio.

    Las conversaciones comenzaron alrededor de las 13.00 horas del sábado en el hotel Serena en la capital pakistaní, inicialmente con reuniones entre autoridades locales y representantes iraníes, para luego incorporar a la delegación estadounidense en un formato directo.

    En la cita participaron representantes de alto nivel de ambos países. Por parte de Estados Unidos, estuvieron presentes el vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, mientras que Irán estuvo representado por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el canciller Abbas Araqchi.

    La mediación de Pakistán ha sido clave para sostener el canal de diálogo en un contexto de alta tensión regional, especialmente tras incidentes recientes en el estratégico estrecho de Ormuz.

    Fase técnica y temas en disputa

    Pese a la falta de avances concretos, las conversaciones han entrado en una fase técnica, con la incorporación de equipos especializados para abordar materias económicas, militares, jurídicas y nucleares.

    El objetivo es avanzar en un borrador común que permita destrabar las negociaciones, consideradas por Teherán como una “última oportunidad” para alcanzar un entendimiento con Washington.

    Entre los principales puntos de fricción se mantienen las sanciones impuestas a Irán, así como las garantías de seguridad en la región y el control de actividades nucleares.

    El diálogo se desarrolla en un escenario particularmente delicado, marcado por la situación en el estrecho de Ormuz, donde un incidente con un destructor estadounidense ha generado movimientos militares adicionales por parte de Washington.

    En este contexto, ambas partes buscan evitar una escalada mayor, aunque las posiciones siguen distantes.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránEE.UU.PakistánMundo

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