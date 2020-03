Países se aíslan para evitar la propagación del coronavirus

El lunes, tras informar que el país entró en fase 4 del Coronavirus -etapa de transmisión sostenida y generalizada del virus- el Presidente Sebastián Piñera anunció el cierre de las fronteras terrestres, aéreas y/o marítimas.

Se trata de una medida que han tomado también distintos países de América del Sur y América Central, como Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, El Salvador y Honduras, buscando frenar el número de contagiados.

En las últimas horas, la Presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que desde el jueves solo podrán ingresar al país altiplanico connacionales y residentes.

En otros continentes el escenario es similar.

Hace algunos días Estados Unidos determinó bloquear -durante 30 días- la entrada de vuelos provenientes de países de la Unión Europea, Reino Unido e Irlanda, provocando el rechazo, en ese minuto, del bloque europeo. La Casa Blanca, además, no permite que aterricen aeronaves provenientes de China, Corea del Sur, Japón e Irán.

Canadá en tanto, cerró la frontera a todos los extranjeros y quienes no sean residentes permanentes. Sin embargo, el primer ministro, Justin Trudeau -cuya esposa dio positivo en el test de Coronavirus-, indicó que la medida no incluye a Estados Unidos. A futuro, sin embargo, no descartó que pueda aplicarle también la restricción a su país vecino.

En el caso de Europa, desde el martes y durante los próximos 30 días las naciones que componen la Unión Europea decidieron blindarse y cerrar sus fronteras. La medida dejó exentos a médicos y otros profesionales de la salud.

Además, países como Austria y Suiza han cerrado la entrada para personas desde Italia.

En el caso de Rusia solo los residentes y rusos podrán entrar al país dirigido por Vladimir Putin.

Finalmente, Turquía resolvió que no pueden ingresar personas que provengan de Francia, Italia y España, entre otros países considerados como de “riesgo”.

Revisa a continuación el mapa de los países que han cerrados sus fronteras: