Abogado de Hermosilla plantea que “un tercero” habría pagado para obtener grabación filtrada

Por segundo día consecutivo, el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien está defendiendo a su hermano Luis Hermosilla, enfrentó a la prensa para abordar el supuesto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, en que estaría involucrado su hermano, quien está en calidad de imputado.

La fiscalía indaga a Hermosilla, al empresario Daniel Sauer y a la abogada María Villalobos por el presunto delito de soborno. El hecho fue destapado el miércoles cuando se revelaron una serie de audios donde Hermosilla se refiere a millonarios pagos a algunos funcionarios de esos organismos en el marco de una causa contra Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, indagadas por la CMF.

Afuera de la Fiscalía Oriente, el abogado reiteró que la línea de defensa que están sosteniendo en el caso es “colaborar”. En ese sentido, dijo que su representado podría declarar en los próximos días. Asimismo, se mostró abierto a que el Ministerio Público realice diligencias en el domicilio de el abogado. “No queremos que quede un asomo de duda de que la fiscalía no tuvo acceso a la información que era evidentemente importante para ello”.

De hecho, ayer el OS-7 de Carabineros allanó las oficinas de Luis Hermosilla, ubicada en Alonso de Córdova, Vitacura. Se llevaron un laptop, computadores y un teléfono celular, los cuales serán sometidos a un peritaje.

“No me preocupa si el Ministerio Público quiera revisar la casa de él, encantado, no hay ningún problema en hacerlo”, agregó Juan Pablo. Tal como sostuvo ayer, planteó sus hipótesis de quién habría filtrado el audio y por qué lo habría hecho.

“¿Cual es mi visión sobre el tema? Aquí ha una situación compleja que yo creo que puede ser novedosa. Aquí podemos tener un tercero, no conozco otro caso similar, todo indica que hay un tercero que le paga a una persona que es abogado de otra persona para que grabe una reunión para que ese tercero, que es interés contrario con el cual están peleando, tenga acceso a eso. Yo no sé si eso es una prueba lícita o no”, argumentó.

Luego, al ser consultado, quién habría pagado por ese audio, dijo: “No sabemos”. Eso sí, al ser requerido sobre quién habría grabado, dijo que “eso está más o menos claro”.

Ayer, el jurista manifestó que la filtración podría venir del mundo político. “Tengo la información que esto habría venido desde el ámbito político, la decisión de filtrar esto, no me consta, pero me hace sentido porque hay algo raro en todo esto”, aseguró. El jurista afirmó que dicha idea se la había señalado un periodista. “Un colega suyo (le dijo a la prensa) me entregó la información confidencialmente que esto venía del ámbito político”.

Respecto a cómo está Luis Hermosilla, su abogado hoy señaló: “Está muy golpeado, esto es una cosa que ha sido un torbellino, yo creo que fuera del ‘kiotazo’, en su momento, nunca antes había ocurrido una cuestión así, es tremendo”.

“Hay algo de injusticia en el tema, imagínese que a todo abogado que está conversando de un caso complicado le pongan una grabación sin consentimiento de él y se filtra por la prensa entera. Imagínense las cosas que nos encontraríamos”, afirmó.

Hermosilla señaló que espera que en dos o tres meses el caso “se aclare”.