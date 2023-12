“Al Presidente no se le dice que no”: Francisco Vidal habla de su arribo a TVN, responde a críticas y entrega sus primeros lineamientos

Esta jornada, el Presidente Gabriel Boric informó que el exministro Francisco Vidal (PPD) fue designado para asumir la conducción del directorio de TVN.

Y horas más tarde, desde el Palacio de La Moneda, quien también fuera vocero de la campaña por el “En contra” en el proceso constitucional, entregó sus primeros lineamientos sobre cómo abordará este nuevo paso por el canal estatal, donde ya había encabezado el directorio entre 2006 y 2007, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

“Yo soy de una tradición que a los Presidentes no se les dice que no, y cuando el Presidente Boric pidió a través de la ministra (vocera de gobierno, Camila) Vallejo que asumiera esta responsabilidad, se asume”, afirmó Vidal desde la sede de gobierno, precisamente acompañado por la titular de la Secretaría General de Gobierno.

En la ocasión destacó que pretende permanecer en el cargo hasta el 11 de abril de 2026, “porque este directorio, como cualquiera, dura un mes más del cambio de gobierno”, destacó.

Respecto de la importancia de su nombramiento, afirmó: “El tema de TVN se los voy a decir en mi estilo. Si no existiera, habría que inventarla, dadas las orientaciones programáticas e ideológicas del resto de los canales de televisión”.

“En consecuencia, el patrimonio de la televisión pública es esencial, porque es garantía del pluralismo”, destacó el exministro, quien agregó que “vamos a trabajar junto al directorio (…) para revertir las malas cifras, pero esperamos recuperarnos con el directorio, con los trabajadores, sindicatos 1, 2 y 3, con los directores ejecutivos, con los gerentes, etc.”.

Cerro señalando que “la responsabilidad que asumo es porque es imprescindible en un sistema democrático que la información sea plural. No me hagan entran en detalle de las coberturas de informaciones y del pluralismo en Chile, pero por lo menos en TVN es garantía de pluralidad”, afirmó a la prensa apostada en el palacio de gobierno.

Criticas de la oposición

Tras el nombramiento de Vidal, algunos parlamentarios de oposición criticaron la decisión del Presidente Boric y apuntaron directamente al último rol político que tuvo Vidal: la vocería de la opción “En Contra” en el pasado plebiscito constitucional del 17 de diciembre. En esa línea, salieron a acusar que la nominación se trataría de un “premio” por haber ejercido ese papel.

Consultado al respecto, Vidal ironizó: “No me diga…, la derecha preocupada”.

Tras esto, explicó que “la ministra Vallejo me llamó a fines de noviembre y quedamos de acuerdo. Yo le dije, ‘mire, estoy tratando de ayudar a que ganemos el 17 de diciembre’, y se entendió. Y por eso que, a partir del 18, el lunes, martes, vimos los últimos detalles. Así que para esos muchachos de derecha que creen que es premio, se equivocan. Dije que si antes de saber si ganábamos o perdíamos el domingo”.

Críticas de Boric a la cobertura televisiva

En la ocasión, Vidal fue requerido también por las críticas realizadas el pasado jueves por el Presidente Boric a los canales de televisión mientras inauguraba una plaza en la comuna de Renca, al criticar que no cubrían las buenas noticias.

“Antes de subirme al escenario, me di una vuelta rápida en el teléfono por los matinales. Adivinen cuántos matinales están transmitiendo esta buena noticia”, señaló el mandatario en medio de la inauguración de la Plaza Los Cuncos.

Al respecto, Francisco Vidal partió señalando que “siempre, todos los presidentes, obviamente quieren que sus actividades sean cubiertas”.

“Ahora, en mi criterio, sea presidente de izquierda, centro o derecha, por definición la televisión pública debe cubrir, ni más ni menos, que al jefe de Estado. Que Canal 13 elija, que Mega elija, que Chilevisión elija, pero para mí, la voz del Presidente, la voz del presidente del Senado, del presidente de la Cámara, del presidente de la Corte Suprema, del Contralor, del Fiscal, son voces institucionales y la televisión pública debe cubrirlas”, destacó el exministro.

Reforma previsional

Finalmente, se le consultó a Francisco Vidal por sus dichos emitidos recientemente en un programa radial, donde aseguró que el 6% extra de las cotizaciones debe ir a capitalización individual, al contrario de lo que propone el Ejecutivo, que busca que parte de este monto vaya a un sistema de reparto.

“Yo reconozco cuando me equivoco. Dije eso, y a las dos horas, mis amigos que saben mucho más que yo del tema, me dijeron estás equivocado Francisco, porque si no solidarizamos parte de la cotización no hay reajuste de pensiones ahora y en particular para las mujeres de clase media. Así que me equivoqué. Y cuando uno se equivoca en público, se rectifica en público”, cerró.