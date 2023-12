Oposición critica nombramiento de Francisco Vidal en TVN: “Es un premio por haber sido el vocero del ‘En Contra’”

Luego de que el Presidente Gabriel Boric designara a Francisco Vidal -exministro de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet- como presidente del directorio de Televisión Nacional (TVN), las críticas por parte de parlamentarios de derecha no tardaron en llegar.

Los comentarios de la oposición apuntaron directamente al último rol político que tuvo Vidal: la vocería de la opción “En Contra” en el pasado plebiscito constitucional del 17 de diciembre. En esa línea, salieron a acusar que la nominación se trataría de un “premio” por haber ejercido ese rol.

“Está recibiendo un premio por haber sido el mejor vocero de la opción ‘En Contra’ en el plebiscito. Defendió muy bien los argumentos que el gobierno no podía plantear por su rol prescindente en la elección”, señaló el diputado de RN Eduardo Durán, quien además solicitó que Vidal “entienda que TVN no puede ser el megáfono del gobierno y que debe ser imparcial y transversal en la formulación de contenidos”.

Su par de bancada, Sofía Cid, se fue por la misma línea. “El nombramiento en TVN es un premio que le da el gobierno por haber sido el vocero del ‘En Contra’, demostrando abiertamente dónde están las prioridades de quienes están en La Moneda”, dijo la parlamentaria de RN.

Desde la bancada republicana también reprocharon la decisión del Mandatario. “Corresponde felicitar al señor Francisco Vidal porque después de su duro trabajo en campaña por ‘El Contra’, la opción del gobierno, hoy día sale premiado. Esta es otra muestra más de que este es el gobierno de los pitutos, de proteger a los amigos, de blindar las fundaciones y a quienes han encabezado esas máquinas de defraudación. Una vez más vemos que Francisco Vidal, el supuesto experto de todo, termina en un puesto para el cual no tiene las competencias y solo porque es amigo y protegido de este gobierno de izquierda”, declaró el diputado Luis Sánchez.

En el mismo tono, el republicano Benjamín Moreno señaló que “es una vergüenza que este gobierno siga apitutando a sus compadrazgos que no los ponen ahí por mérito sino que solamente porque se la jugaron en una campaña. Francisco Vidal es el rey y el emblema de los pitutos y este gobierno decide nombrarlo en Televisión Nacional”.

Por último, el diputado de la tienda de José Antonio Kast, Agustín Romero cuestionó: “¿No era que en su gobierno no iba a haber espacio para los pitutos?”. Luego agregó que “nuevamente vemos que usted (Presidente) se da otra voltereta y le miente a los chilenos. Francisco Vidal no puede ser experto en todo. No puede ser que usted premie a personas dándole cargos sin tener los méritos para ellos. No puede ser Presidente, que usted le siga mintiendo a Chile”.