Asociación de funcionarios de Senapred asegura que remoción de exdirector Álvaro Hormazábal es una resolución de carácter político

Este domingo, la asociación de funcionarios del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) expresó su descontento con la remoción de quien fuera el director nacional del organismo, Álvaro Hormazábal y aseguró que la resolución tomada por el gobierno es de carácter político.

La organización de funcionarios lamentó la decisión, debido a que, a su juicio, hace responsable a Senapred de “los problemas que se han generado entre los municipios afectados por la catástrofe y el COGRID Regional (instancia a cargo del manejo de la emergencia). Esta resolución de carácter político y no técnica no busca necesariamente mejorar estos problemas, sino más bien contribuye a potenciar la imagen de gobiernos locales que no han estado a la altura de esta catástrofe, situándose en una posición de solo exigir resultados, no internalizando que también son parte de un sistema y que, por ley, tienen responsabilidades concretas en las fases de preparación, repuesta y recuperación”.

“El gobierno ha tomado esta decisión sin evaluar adecuadamente las causas que generan las dificultades de coordinación y mejor respuesta del sistema frente a las catástrofes o desastres, tales como la no incorporación dentro de esta estructura del nivel provincial dejando fuera una parte importante del eslabón como son las Delegaciones Provinciales, o el marco legal en el que se enmarca el flujo de compras de productos y servicios a proveedores mediante los fondos de emergencia, que implican pagos que tardan más de tres meses, lo que hace muy difícil encontrar empresas que estén dispuestos a esperar ese tiempo para recuperar sus inversiones”, añade el comunicado.

Asimismo, aseguraron que desde Senapred “se han estado redoblando los esfuerzos para ir aumentando el levantamiento de las viviendas de emergencia”.

Adicionalmente, advirtieron que no será posible trabajar de manera adecuada en prevención y respuesta ante eventuales catástrofes, si es que no se fortalece al servicio -que reemplaza a la anterior ONEMI- con recursos y personal.

Junto con ello, acusaron que tras la disolución de la ONEMI, a Senapred “le fueron entregadas nuevas responsabilidades con una escuálida inyección de recursos financieros y de personal”. Lo anterior, explican, influyó en que se debiera “trasladar personal de regiones y del nivel central para poder hacer una dotación mínimamente adecuada para enfrentar las diversas tareas de apoyo en las zonas afectadas (30 funcionarios incluido los refuerzos), lo que dista por mucho de las dotaciones de otros servicios públicos de la región y de los mismos municipios afectados.”

Hacia el final del comunicado, elogiaron el trabajo de Hormazábal: “Queremos valorar la calidad humana del director saliente, reconocido como una autoridad técnica elegida por el Sistema de Alta Dirección Pública y no por cuoteo político, que siempre tuvo una preocupación genuina del personal bajo su mando y que conocía las dificultades que surgen en este tipo de emergencias, desde nuestro punto de vista, se aleja dignamente de su cargo y le deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos personales y profesionales”.

El historial de desencuentros entre las autoridades y Senapred

Como jefe máximo de Senapred, Hormazábal debió coordinar las respuestas ante dos grandes emergencias: las inundaciones ocurridas en el invierno de 2023 y los incendios forestales de este verano. Ambos eventos afectaron la zona centro sur del país.

No obstante, las dos grandes emergencias no estuvieron exentas de cuestionamientos hacía Senapred y su director nacional.

Esta semana, la Contraloría Regional del Maule constató que Senapred no emitió la alerta mediante mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia) a los teléfonos móviles de los habitantes de las comunas de Rauco, Hualañé y Licantén, durante los desbordes y aluviones que ocurrieron en junio de 2023.

Los cuestionamientos hacia la no emisión de alertas SAE y a Senapred se replicaron este verano tras los incendios forestarles en Valparaíso. Pobladores de El Olivar y otras zonas afectadas denunciaron que nunca les llegó alguna alerta de evacuación o que cuando esta llegó, la emergencia ya estaba desatada.

Ante la controversia con la mensajería de emergencia, Hormazábal descartó que las fallas en el servicio se debieran a errores de Senapred. En conversación con Cooperativa afirmó que “cuando se dice fallaron las comunicaciones o falló el SAE, puede ser que hayan fallado las antenas, puede ser que hayan fallado los dispositivos”.

Asimismo, Hormazábal tomó distancia del cartel mostrado por la alcaldesa de Viña del Mar Macarena Ripamonti durante la primera jornada del histórico certamen viñamarino, en que exigía más premura en la tramitación de la Ley de Incendios. “No porque se escriba en un papel, automáticamente van a quedar todos los problemas solucionados”, comentó Hormazábal. Sin embargo, enfatizó en que la legislación es importante.

Posteriormente, hubo una serie de declaraciones cruzadas entre la Municipalidad de Quilpué -una de las comunas afectadas por los incendios- y Hormazábal, en las que incluso intervino el Presidente Gabriel Boric.

Desde Senapred, se planteó que el municipio no había solicitado viviendas de emergencia y en entrevista con T13, Hormazábal explicó que la demora en la entrega de viviendas responde a “son los municipios los que tienen que entregar los terrenos limpios”. En tanto, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán (CS) cuestionó los tiempos de activación del sistema de alerta al desatarse la tragedia y acusó “descoordinaciones”.

Días después, el Mandatario hizo un llamado de atención a Hormazábal: “Yo hablaba con la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, y me contaba de algunos problemas que han habido con Senapred, por ejemplo. Y hoy día también me voy a juntar con el director de Senapred a exigir y a exigir trabajo en conjunto. Acá no puede haber una institución del Estado culpando a las municipalidades de los problemas. Por ningún motivo. Acá tenemos que trabajar en conjunto y ponernos a disposición de quienes están en el territorio todo el día”.

Al día siguiente, diputados del Frente Amplio se sumaron a los cuestionamientos a Senapred y anunciaron la creación de una comisión investigadora para indagar las gestiones del organismo en los incendios forestales ocurridos en la región de Valparaíso.