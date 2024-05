Cataldo pide que debate sobre el CAE sea con el proyecto presentado

Enfrentando críticas que han surgido, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, llamó a esperar el proyecto de ley que se presentará sobre financiamiento de la educación superior, para entrar en un debate respecto a la condonación de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), una promesa de la campaña que llevó al Presidente Gabriel Boric a La Moneda.

“Me parece complejo, no lo voy a calificar más fuertemente que eso, el que se estén haciendo opiniones y abriendo un debate por un anuncio que el gobierno no ha hecho. Consistentemente hemos dicho que no estamos refiriéndonos al contenido del proyecto, porque es una discusión que va a entrar cuando se abre el contenido del proyecto. Todo lo demás son elucubraciones y suposiciones, y me parece que hay intereses creados”, sostuvo el titular del Mineduc.

“Pido paciencia”

La propuesta se está elaborando y según adelantó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sería presentada en septiembre.

“El gobierno no ha puesto sobre la mesa un proyecto de ley, el gobierno no ha hecho hoy día una proposición concreta, y esperemos a que el gobierno presente el proyecto de ley en los tiempos que el ministro Marcel y quien habla hemos dicho, que es septiembre de este año. Les pido paciencia y mucha responsabilidad”, planteó Cataldo tras la Cuenta Pública anual del Mineduc, en un colegio de Huechuraba.

La autoridad de gobierno precisó que la iniciativa que esperan materializar plantea un nuevo sistema de financiamiento y un plan de reorganización de la deuda educativa.

“Estamos hablando de que es mucho más que el debate de la condonación o no condonación del CAE. Estamos hablando de un nuevo sistema de financiamiento que va a reemplazar la actual estructura crediticia que existe, que no es solamente el CAE, que también es el Fondo Solidario, que también es el Crédito Corfo, y por lo tanto estamos frente a un proyecto que nunca va a decir en estricto rigor que es solo la condonación del CAE, porque es mucho más que eso desde el punto de vista del diseño técnico”, indicó.

Condonar a personas como él “no es una buena idea”

Respecto a quiénes resultarían beneficiados con una eventual condonación, el ministro aseguró que eso es parte de lo que se está discutiendo.

“En toda política cuando se plantea el principio de progresividad y de justicia, es evidente que hay personas que están en los tramos superiores de ingresos, que es probable que no tengan la misma solución o la misma alternativa que aquellos que están en los tramos más pobres. Es más, yo soy deudor de crédito. La pregunta que nos tendrían que hacer es si queremos que personas como yo, que soy ministro de Educación, tengamos el beneficio de que nos condonen nuestras deudas crediticias en la educación superior. Yo diría que no es una buena idea. No sé si yo quiero ser condonado porque tengo hoy día la posibilidad efectiva de poder terminar de pagar, y eso es parte del debate, pero es un debate que está en desarrollo”, acotó.

Asimismo, abordó cuestionamientos que apuntan a que la morosidad se relaciona a que esté sobre la mesa la oferta de un posible “perdonazo” a deudores.

“No estamos hablando de morosidad, sino que estamos hablando de progresividad. Y cuando hablamos de progresividad, estamos hablando esencialmente de condiciones socioeconómicas de los estudiantes o de las personas que estarían siendo afectadas, digamos, por la política pública. Ese es el sentido. Por lo tanto, yo creo que es vincular, lo voy a decir de una forma coloquial, peras con manzanas. Una cosa es la morosidad, otra cosa es la condición socioeconómica de quienes son parte del desafío que tenemos por delante para esta política pública”, argumentó.

Por otro lado, la ministra de la Secretaría General de Gobierno Camila Vallejo, justificó la idea de condonar deudas estudiantiles.

“Porque ha sido una de las grandes promesas del gobierno es que tenemos que cumplirla. Si el Presidente de la República fue electo fue porque también la gente sabía cuál era su programa. Y el problema del CAE no es un problema solo que ha estado asumiendo el gobierno como gobierno. Esto se arrastra hace mucho tiempo. Desde que éramos dirigentes estudiantiles. Y sabemos que es un problema de no fácil solución. Por eso aquí no hemos querido recurrir a recetas simples o fáciles. Este es un tema complejo y nos hemos tomado el tiempo necesario, como lo dijimos el año pasado, que nos teníamos que tomar para entregar una propuesta que dé una solución a todos y todas las deudoras, progresivas y justas”, manifestó la vocera del Ejecutivo en La Moneda.