Cavei insiste en vacunación bivalente contra el Covid para embarazadas y niños desde los seis meses

Jaime Rodríguez, jefe de infectología infantil de la Clínica Alemana, asumió a fines de noviembre de 2021 la presidencia del Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones (Cavei) del Minsal, cargo que ocupará por tres años. La instancia que dirige, y que integran otros seis especialistas, analiza de forma mensual la información sobre las vacunas y realizan recomendaciones respecto a los diferentes procesos de inmunización.

En ese contexto, una de las últimas sugerencias del Cavei fue ampliar la inoculación contra el Covid-19 a las embarazadas. Esta recomendación se originó a través de una petición del Minsal, pues la jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones, María Paz Bertoglia, había preguntado por esta posibilidad. Es más, en el acta que se conoció este lunes de la sesión extraordinaria del 8 de marzo, el Cavei señala que “el panel discutió y consideró que no aplica emitir una nueva recomendación para incluir a las embarazadas como grupo objetivo de vacuna mRNA bivalente, toda vez que ya se ha señalado en recomendaciones anteriores que las embarazadas efectivamente constituyen un grupo con mayor riesgo”.

Y añade que “el Ministerio de Salud puede determinar incorporar a este grupo para la vacunación de refuerzo, de acuerdo a las recomendaciones ya emitidas. Por ejemplo, en la recomendación del tercer refuerzo (5ta. dosis), se explicitó que ‘en la medida que la situación epidemiológica lo amerite’, se puede ampliar la convocatoria a otros grupos definidos”.

Además, señala que la jefa del PNI (Bertoglia) “explicó que la consulta se realizó desde el Programa de la Mujer para conocer si se priorizará al grupo de embarazadas para la convocatoria de refuerzo con vacuna mRNA bivalente. Actualmente este grupo está accediendo solo si además forman parte de los otros grupos objetivos convocados para refuerzo con vacuna mRNA bivalente según ha definido el PNI”.

Asimismo, el organismo reiteró su recomendación de ampliar la campaña contra el coronavirus a niños desde los seis meses. Además, insiste en mejorar la comunicación de riesgo porque la pandemia aún no termina y enfatizar en el llamado a vacunarse, pues se aproxima el invierno y en esa fase del año siempre aumenta -a veces a niveles críticos- la circulación viral.

Desde su expertise y como miembro del Cavei, Rodríguez sostiene que mirando las cifras actuales de vacunación “estamos cayendo en un escenario bien desfavorable, porque ha caído de forma importante la adherencia a la vacunación. De hecho, el proceso de la vacuna bivalente para poblaciones de riesgo ha ido muy lento”.

Pero en el acta el Cavei afirma que las embarazadas se pueden vacunar, es decir el grupo objetivo crecería...

Se nos consultó explícitamente si el grupo de embarazadas entraba en la categoría de alto riesgo para vacunarse con la bivalente y nuestra respuesta unánime fue sí. Las embarazadas entran en esa categoría de riesgo, entonces se podía vacunar con la bivalente. Y eso es muy bueno. Ya está estudiado que los anticuerpos pasan de la mamá al feto, entonces el niño nace protegido. Además, con la lactancia materna también se transmiten anticuerpos, por lo que esta vacunación es beneficiosa tanto para la madre como para el futuro recién nacido.

Desde que empezó la campaña con la vacuna bivalente -octubre de 2022- se ha vacunado alrededor del 30% de la población objetivo. ¿Cómo ven el tema?

El avance con la vacunación bivalente ha sido extremadamente lento, incluso en el personal de salud que se supone que es la gente que está más sensibilizada. Estamos al debe y por eso se tiene que insistir en la comunicación de riesgo adecuada, porque la gente ya no percibe el Covid-19 como una amenaza, y ya está aburrida que le hablen de pandemia, pero la amenaza existe aún. Las personas que tienen sus vacunas al día tienen una evolución mucho mejor que las personas que no se han vacunado o tienen su esquema incompleto. Entonces, el llamado es a que la gente se siga vacunando y se ponga al día.

¿Por qué bajó la adherencia?

Se debe a dos cosas. Primero, el agotamiento pandémico, pues ya la gente está cansada de escuchar siempre lo mismo. Segundo, no hay una buena comunicación de riesgo de la enfermedad. Entonces, en muchas partes la pandemia prácticamente se terminó, porque la gente no usa mascarilla, no utiliza las medidas de prevención, sólo gente más responsable se está testeando, pues hay mucha gente con cuadro respiratorio que no se testea, por lo que tenemos una subnotificación importante. Se perdió la comunicación de riesgo, entonces la gente no tiene conciencia de lo que está pasando. Por eso regularmente en nuestras reuniones como Cavei hacemos hincapié en que la autoridad sanitaria mejore la comunicación de riesgo.

¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades sanitarias?

Tienen que ver directamente con las estrategias que realizan como autoridad sanitaria en relación a los mensajes que transmiten. Ahora están haciendo algunos esfuerzos con la vacuna de influenza y de Covid-19. Han aparecido algunos mensajes en la televisión, pero se ha ido perdiendo esa comunicación de riesgo que había antes. No es que tengan la culpa directamente, porque igual hay un agotamiento pandémico, pero sí hay responsabilidad.

Y las cifras de la cuarta dosis, ¿también están bajas?

Las coberturas no están como uno quisiera que estuvieran y claramente la cuarta dosis da una protección adicional importante a la población, pero la gente ya no se acuerda. Como no hay comunicación riesgo, las personas no tienen conciencia de cuándo tienen que vacunarse o si están atrasados con el esquema. También se perdió toda esa sensibilidad que existía, y cuesta encontrar la información. Si bien está en la página del Ministerio de Salud, pero no es de acceso tan fácil. Antes uno estaba al día con las medidas que se estaban tomando.

¿Por qué es tan importante mejorar la vacunación ahora?

Se nos viene un invierno bastante complejo, con virus respiratorios habituales e influenza y coronavirus. Eso fue lo que pasó en el hemisferio norte en el invierno del que están saliendo ellos. Entonces, es el momento de poner el pie en el acelerador y aprovechar la campaña de influenza que está bien metida en la conciencia de la gente, para que se pongan al día con la vacuna del Covid-19. Y de eso se trata la campaña que ha lanzado el Ministerio de Salud. Entonces, debemos aprovechar este momento para que la gente se inmunice.

Como presidente del Cavei ha trabajado con varias administraciones del Ministerio de Salud. ¿Qué diferencias ha notado en el manejo de la crisis sanitaria?

Sin duda hay diferencias, pero también les ha tocado momentos de la pandemia que son diferentes. Inicialmente, esto era un desastre mundial y nadie se atrevía a salir a la calle por miedo a morir, porque era una situación para la que nadie estaba preparado. Eso ha ido evolucionando con el tiempo por el cambio genético del virus y la vacunación, entonces la enfermedad se ha logrado contener un poco más. Es difícil precisar si estos cambios en la política de manejo se deben sólo a cambios políticos por las autoridades o básicamente están orientados al momento que les tocó vivir la pandemia.

¿Cómo se ha desarrollado la relación con la administración actual?

Hemos tenido buena relación con la autoridad sanitaria, pese a todos los cambios que hubo, tanto en el plan nacional de inmunizaciones como a nivel político. Hemos tenido algunas cosas pequeñas, pero la verdad es que ha sido fluido.

En su última reunión recomendaron vacunar contra el Covid-19 a niños de seis meses hasta los tres años. ¿Cuándo se podría ver esa medida implementada?

No debería haber problemas de acceso a las vacunas en población pediátrica, pues hay stock a nivel mundial. Nosotros esperamos que el Minsal acoja pronto nuestra recomendación, idealmente antes del invierno, y se empiece a inmunizar a los niños pequeños. Existe temor y ansiedad en algunos segmentos de la población pensando que la vacuna le pueda afectar de forma adversa a los niños, pero es un grupo reducido pues hay muchos padres que quieren vacunar a sus niños y hay muchas familias esperando ansiosas que esto se lance y puedan inmunizar a sus hijos.

La recomendación está hecha desde febrero...

Sí, la recomendación técnica de nosotros está hecha.