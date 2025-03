Cinco mil hectáreas consumidas y cuatro viviendas destruidas dejan los incendios en la Región del Biobío

Siete focos de incendio se mantienen activos en la región del Biobío, según dieron a conocer las autoridades durante la mañana de este miércoles 26 de marzo, en el marco de un nuevo balance por los incendios forestales que afectan a la región.

De acuerdo a lo que informó el delegado presidencial de la Región del Biobío, Eduardo Pacheco, se logró disminuir el número de focos activos que permanecían en la región, que para la jornada de ayer eran 12.

"Son más de 5.000 hectáreas las consumidas por los incendios forestales durante las últimas 3 jornadas“, detalló la autoridad.

Además, según se informó se disminuyó el número de establecimientos educacionales que se mantenían con suspensión de clases a raíz de los incendios, pasando de 29 a 8, algunos de los cuales están siendo utilizados como albergues.

"De personas albergadas se mantienen solamente personas en la comuna de Hualqui, son 13, y tenemos una situación hoy día de emergencia que nos han estado reportando algunas familias, 23 familias en particular de Santa Juana, por problemas de suministro de agua potable, que lo estamos viendo también a través del sistema de emergencia con Senapred“, explicó la autoridad regional.

En cuanto a la afectación de viviendas, según detalló hay cuatro viviendas destruidas, dos en la comuna de Hualqui y dos en Santa Juana, a la vez que se está evaluando el estado de otras cinco.

“Se están evaluando otras cinco que estamos viendo cuál es el nivel de destrucción, o bien si se trataba o no de casas, pero también hemos tenido daños menores en otras viviendas, y se ha activado toda la institucionalidad del Estado para poder efectivamente ir en ayuda de aquellas familias", mencionó.

Por su parte, el jefe Regional de Conaf, Esteban Krause, apuntó que " hemos tenido éxito en los objetivos que nos hemos planteado, es decir, minimizar el riesgo a la vida de las personas. Aquí no hay personas heridas, no hay que lamentar fallecidos. La destrucción o la afectación a vivienda ha sido también lamentable para esas familias, pero esto pudo haber sido un mayor número si no hubiésemos tenido esa coordinación de trabajo".