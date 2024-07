Denuncian por presunto acoso sexual contra una funcionaria a core de Valparaíso Hugo Díaz (PC)

El consejero regional de Valparaíso, Hugo Díaz (PC), se enfrenta a una denuncia por presunto acoso sexual hacia una funcionaria a la que habría intentado besar.

Acorde a El Mercurio de Valparaíso, la denuncia formal será presentada en la oficina del Gobierno Regional durante este miércoles. Luego de que el medio citado diera a conocer la acusación, la bancada del Frente Amplio (FA) decidió suspenderlo de su bancada mientras se desarrolla el proceso investigativo.

El consejero entregó su versión de los hechos y relató que habría ocurrido en un contexto de broma: “Resulta que esta señora me encargó unas cosas, se las llevé, y después le llevé otras cosas más que me pidió, y seguíamos bromeando. Me encargó dos kilos de paltas y me preguntó: ‘¿Cuánto le debo, don Hugo? Porque usted nunca me cobra’. ‘Bueno, ahora le voy a cobrar’, le digo yo, un beso cuneteado, y le doy el beso normal que se le da a las personas llegando”.

Por su parte, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, repudió categoricamente esta conducta y afirmó que tomará todas las medidas necesarias una vez que reciba la denuncia formal en la gobernación.