SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El debate por la gestación subrogada se toma la agenda de salud en el Congreso con tres proyectos en trámite

    Hay dos iniciativas en el Senado -una de ellas que se transformaría en una de las prioridades de la Comisión de Salud- para regular la práctica y otra en la Cámara de Diputados para prohibir este método, que se transformó en uno de los principales temas de discusión del sector en la actualidad.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    La gestación subrogada es un método de reproducción asistida que mediante la cual una mujer gesta un bebé que, tras nacer, será reconocido como hijo de otra persona o pareja. Una práctica que en Chile no está regulada y que, además de abrir un amplio debate ético, hoy comienza a tomar forma como una discusión legislativa. Actualmente hay tres proyectos que buscan abordar esta materia: dos en el Senado que buscan regularla y uno en la Cámara de Diputados que quiere prohibirla.

    En el Senado comenzó la tramitación de uno de ellos -presentado por los senadores Walker, Flores y Rincón-, luego de que el 11 de agosto iniciara el estudio de la iniciativa en la Comisión de Salud. Este busca regular la gestación subrogada y establecer las condiciones bajo las cuales podría realizarse, incluyendo aspectos como el acuerdo entre las partes y la filiación del niño.

    Un proyecto que según el presidente de la instancia, Juan Luis Castro (PS), tendrá prioridad dado el contexto del país: envejecimiento de la población y un sostenido descenso de los nacimientos.

    “Vamos a tratar de fusionarlo con otras iniciativas que vienen de antes. Y eso lo vamos a dirimir el 31 de agosto al retorno de la semana regional (...) Se trata de que, en los tiempos de hoy de baja natalidad, de altos índices de infertilidad en nuestro país, de baja tasa de fecundidad, seamos capaces de lograr que las parejas que no puedan tener hijos puedan tener un camino”.

    En ese contexto, Castro agrega que “quiero que sea prioritario. Espero también que el Ministerio de Salud dé una palabra, una señal al respecto. Porque, más allá de los valores, hoy día tenemos un tema sanitario y un tema de salud pública que es pertinente que sea abordado. Puede parecer exótico para algunos, puede parecer excesivamente moralista, doctrinario, que va contra ciertas creencias, pero en la práctica no se puede seguir escondiendo debajo de la alfombra”.

    El otro proyecto que está en el Senado es el más reciente -ingresó el 4 de agosto- y su alma está en permitir y regular la gestación subrogada sin fines comerciales, bajo un modelo altruista y con resguardos para la mujer gestante y el niño.

    Actualmente, está en la Comisión de Mujer de dicha cámara. Esta semana se revisó en la instancia con invitados del mundo médico y también con la participación de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín. Eso sí, la secretaria de Estado evitó dar una postura concreta del gobierno respecto al tema.

    En su exposición, la ministra citó los artículos 183 y 2450 del Código Civil, “que expresan un principio que la evidencia internacional confirma: el cuerpo humano y la afiliación de las personas no pueden ser un objeto de contrato, en especial el cuerpo de las mujeres”.

    Además, citó estudios de organismo internacionales como las Naciones Unidas (ONU). Si bien ya lo había mencionado en un entrevista la semana pasada, en esta oportunidad la ministra ahondó en el informe que realizó la experta de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem.

    Según detalló, “la relatora dedicó su informe de julio de 2025 a estudiar cómo la reproducción subrogada afecta a las mujeres y a las niñas. Sus conclusiones fueron categóricas: esta práctica explota a mujeres y a niños, además mercantiliza y cosifica el cuerpo femenino y con eso refuerza normas que perjudican a las mujeres”.

    Elisa Walker, abogada socia de Sarmiento, Walker y García Abogados, explica que ambas iniciativas establecen exigencias específica como evaluaciones psicológicas a la mujer que va a someterse a este tratamiento y límites a la cantidad de veces que se puede ser gestante por subrogación.

    Pero también hay diferencias importantes como es la forma en que se manifiesta el consentimiento de la mujer gestante. En esta materia, el proyecto que está en discusión en la Comisión de Salud establece como requisito que la mujer manifieste su voluntad a través de un notario A diferencia de eso, el proyecto de ley que está en la Comisión de Mujeres del Senado exige que, junto con el consentimiento de la mujer gestante, haya una autorización de un tribunal de familia”, explica la experta.

    Mientras, el proyecto legislativo que busca prohibir los “vientres de alquiler”, fue aprobado en general a fines de enero por la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados con apoyo transversal. Quienes lo impulsan argumentan que el método vulnera la dignidad de las mujeres gestantes, que estarían siendo cosificadas, y que la ruptura del vínculo entre gestante y bebé podría tener consecuencias negativas para ambos.

    En ese contexto, Elisa Walker añade que “ha sido muy interesante el debate que se está generando y veo cómo hay una contradicción en estos proyectos. En la Cámara está el que prohíbe esta práctica. Y en el Senado hay dos proyectos que tienen elementos comunes y bastante interés de parte de dos comisiones distintas de ver la tramitación. Así es que a mí no me sorprendería que la discusión avanzara. Claro, si se aprueba el proyecto de prohibición va a generarse la paradoja de que en el Senado van a tener dos proyectos que permitan y uno que prohíba”.

    Más sobre:Maternidad subrogadaSaludMujerSenadoCámara de diputadosVientre de alquiler

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal del caso Dispensarios dice que imputados concretaron un “montaje” y garantiza que los perseguirán sin distinciones

    Cepal reduce a 1,6% proyección de crecimiento para Chile este año

    Jara embiste contra Kast desde Montevideo: “Nos quedamos cortos en los temores que podían haber de un gobierno de ultraderecha”

    Hands & Company: disfruta un 20% de descuento en tus servicios de belleza

    Las lluvias no se detendrían hasta octubre: esto dice una reciente proyección del tiempo

    Prime Video confirma la segunda temporada de la serie sobre Carlos Menem

    Lo más leído

    1.
    Operación Imperio Ámsterdam: Mathiuws Van Eijck Edwards y Raúl Bravo quedan con arresto domiciliario total

    Operación Imperio Ámsterdam: Mathiuws Van Eijck Edwards y Raúl Bravo quedan con arresto domiciliario total

    2.
    Rodrigo Buzeta, el influyente arquitecto imputado por dispensarios de marihuana

    Rodrigo Buzeta, el influyente arquitecto imputado por dispensarios de marihuana

    3.
    Pagar lo adeudado para eximirse de las contribuciones: el problema de los adultos mayores que se instala entre los alcaldes

    Pagar lo adeudado para eximirse de las contribuciones: el problema de los adultos mayores que se instala entre los alcaldes

    4.
    Fiscalía investiga coimas en licitaciones: la trama del caso Junaeb que motivó allanamientos en el Congreso

    Fiscalía investiga coimas en licitaciones: la trama del caso Junaeb que motivó allanamientos en el Congreso

    5.
    Dos exfuncionarios de Carabineros de La Granja quedan en prisión preventiva por distintos ilícitos

    Dos exfuncionarios de Carabineros de La Granja quedan en prisión preventiva por distintos ilícitos

    6.
    Exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) niega vínculos con presuntas irregularidades en Junaeb

    Exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) niega vínculos con presuntas irregularidades en Junaeb

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Inglaterra por el Mundial de Hockey

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Inglaterra por el Mundial de Hockey

    Revisa los desvíos de tránsito anunciados para este domingo por el Superclásico

    Revisa los desvíos de tránsito anunciados para este domingo por el Superclásico

    Rating del miércoles 19 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 19 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscal del caso Dispensarios dice que imputados concretaron un “montaje” y garantiza que los perseguirán sin distinciones
    Chile

    Fiscal del caso Dispensarios dice que imputados concretaron un “montaje” y garantiza que los perseguirán sin distinciones

    Jara embiste contra Kast desde Montevideo: “Nos quedamos cortos en los temores que podían haber de un gobierno de ultraderecha”

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Inglaterra por el Mundial de Hockey

    Cepal reduce a 1,6% proyección de crecimiento para Chile este año
    Negocios

    Cepal reduce a 1,6% proyección de crecimiento para Chile este año

    Aguas Andinas aumenta sus ganancias 2,3% durante el primer semestre impulsadas por alza de tarifas

    Delegado presidencial del Maule responde a dichos de Rincón ante rechazo a proyecto eléctrico criticado por Leonardo DiCaprio

    Las lluvias no se detendrían hasta octubre: esto dice una reciente proyección del tiempo
    Tendencias

    Las lluvias no se detendrían hasta octubre: esto dice una reciente proyección del tiempo

    Qué es la tuberculosis, la enfermedad que continúa circulando en Chile y que afectó a un estudiante en Concepción

    Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)

    Una larga espera de cuatro meses: Carlos Alcaraz regresará al circuito para jugar el US Open
    El Deportivo

    Una larga espera de cuatro meses: Carlos Alcaraz regresará al circuito para jugar el US Open

    Lucas Assadi presiona a la U para salir antes del Superclásico

    Cita con Duco y recomponer relaciones rotas: los primeros pasos de Francisco Riveros para rearmar el Ministerio del Deporte

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC
    Tecnología

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Prime Video confirma la segunda temporada de la serie sobre Carlos Menem
    Cultura y entretención

    Prime Video confirma la segunda temporada de la serie sobre Carlos Menem

    El virtuoso guitarrista venezolano Félix Martin viene a Chile con una poderosa celebración de la música progresiva

    Prime Video revela trailer y fecha de estreno de su serie con Alfredo Castro y Paulina García

    Tras sismo 7,2 Richter en Perú: por el momento no hay víctimas fatales y suspenden clases escolares en la región de Ica
    Mundo

    Tras sismo 7,2 Richter en Perú: por el momento no hay víctimas fatales y suspenden clases escolares en la región de Ica

    La caída en desgracia de Xu Jiayin: el magnate de Evergrande, figura central de la crisis inmobiliaria en China, es condenado a cadena perpetua

    La desesperada medida que Irán estaría barajando en el caso que Trump escale la guerra en Medio Oriente

    Insuficiencia ovárica prematura: la salud mental tras un diagnóstico
    Paula

    Insuficiencia ovárica prematura: la salud mental tras un diagnóstico

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez